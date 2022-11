Dragon Ball Super: la nuova immagina fa speculare su Black Freezer

Dragon Ball Super si avvicina sempre di più al suo ritorno, e le speculazione per quanto riguarda il nuovo arco narrativo del manga si fanno sempre più concrete, interessanti e anche avvincenti.

Il Jump Festa 2022 si avvicina e con esso anche tutte le informazioni riguardanti gli eventi comprensivi della manifestazione. Ovviamente anche Dragon Ball Super avrà una sezione dedicata alle sue novità, e oltre la nuova serie anime dovrebbero anche arrivare aggiornamenti dal fronte manga.

L’immagine condivisa per il Jump Festa 2022 è inequivocabile, visto che al centro di tutto sono presenti Vegeta, Goku e Granolah in versione caricaturale che si affrontano, mostrando al pubblico le loro rispettive nuove trasformazioni: Ultra Ego e Ultra Istinto.

Questo non conferma nulla per quanto riguarda il nuovo arco narrativo è chiaro, ma allo stesso tempo abbiamo una conferma riguardante buone nuove dal fronte manga, e forse la convention in questione offrirà alcune informazioni sul prossimo arco narrativo.

Il poster ha suscitato alcune congetture tra i fan, che hanno ipotizzato una potenziale illustrazione futura di Toyotaro per quanto riguarda Black Freezer, il prossimo nemico della nuova saga del manga.

Quando furono presentate le nuove trasformazioni dei protagonisti Toyotaro aveva fatto lo stesso l’anno scorso, e quindi il pubblico sta ipotizzando la congettura già esposta in precedenza a proposito della nuova forma dello storico villain.

In calce vi mostriamo la locandina pubblicata per l’occasione tramite Comic Book, che ha pescato il post su Twitter da DBSC:

"Dragon Ball Super" is confirmed to exhibit a colored genga illustrated by Toyotaro in Jump Festa 2023!

Last year in JF2022, Toyotaro revealed the colors for Ultra Ego. What's it gonna be this time? 🤔 pic.twitter.com/iaxyZ5l4Sv

— SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) November 14, 2022