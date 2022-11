One Piece ha un live-action attualmente in produzione e per questo, visti i risultati dei precedenti, il pubblico teme questa trasposizione, anche se sostanzialmente l’ambizione da parte della produzione è davvero alta. Come ben sapete al centro è presente anche Eiichiro Oda in veste di produttore esecutivo.

Questo forse potrebbe rassicurare i fan, visto che con la presenza del sensei la serie potrebbe tener fede al manga, anche se sostanzialmente si parla di due medium diversi e il tutto potrebbe variare. A rassicurare il pubblico arriva anche il director delle serie originali Netflix, Ted Biaselli.

Il direttore ha lavorato a serie TV come Lost in Space, Umbrella Academy e Lemony Snicket e durante il podcast “Gayest Episode Ever” si è anche esposto a proposito di questo nuovo live-action dedicato a One Piece, condividendo con il pubblico tutte le ambizioni della serie in merito al noto franchise.

Ecco cosa ha detto Ted Biaselli: “Lo sappiamo tutti ma alla fine le trasposizioni in live-action sono sempre state un disastro e di certo io non voglio continuare su questa scia. Voglio comportarmi come una persona consapevole del suo lavoro e voglio sapere cosa sto facendo, cosa sto producendo.

Però, piuttosto che copiare frame by frame l’opera cartacea, vogliamo creare qualcosa di diverso, vogliamo dare un volto diverso alla produzione, dato che parliamo di due medium diversi.” Tutto arriva da CB.

Ted Biaselli talks about his role in @onepiecenetflix, the pressure of working on such a massive IP, his goals regarding the show, and Oda's involvement. Link: https://t.co/uIHHsZLcM9

(OPLA discussion around 15-19mins) pic.twitter.com/NcOpl8WQwc — ONE PIECE NETFLIX FAN (@OP_Netflix_Fan) November 13, 2022

One Piece – Live Action: quali sono gli obiettivi della produzione?

Da come avete visto anche Netflix sostanzialmente è a conoscenza degli errori e dei flop ricevuti a proposito dei live-action tratti dai manga, e per questo la consapevolezza è davvero alta e questo potrebbe essere un buon segno per One Piece, oltre alla supervisione dell’autore Eiichiro Oda.

Allo stesso tempo vediamo anche una grande ambizione verso il progetto, visto che gli si vuole donare un volto proprio nonostante sia tratto da un’opera di oltre 1000 capitoli. Il tempo non è un problema in questo caso e allo stesso tempo potrebbe essere l’arma vincente per portare al pubblico un ottimo prodotto.

Oda sembra coinvolto e preso dalla cosa e voi cosa ne dite? Sono stati confermati gli attori e anche alcune foto ufficiali dal set, quindi il tutto comincia a prendere forma.

Fonte Comic Book – Twitter