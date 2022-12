JoJo – Così Parlò Rohan Kishibe: Araki anticipa i suoi piani per il manga

Nel mondo de Le Bizzarre Avventure di JoJo, ci sono personaggi popolari caratterizzati da come Rohan Kishibe, apparso in Diamond Is Unbreakable. Hirohiko Araki ha dato vita ad un personaggio che ha continuato a conquistare sempre più appassionati. Infatti questo è riuscito a guadagnare così tanta popolarità e consenso, fa spingere il mangaka a realizzare uno spin-off con Rohan al centro delle vicende.

Inoltre Hirohiko Araki non ha mai nascosto il suo amore nei confronti del suo personaggio. A tal proposito oggi vogliamo riportare un aggiornamento secondo il quale il mangaka ha in mente grandi progetti per Kishibe Rohan.

Recentemente, Araki ha ricevuto alcune domande per conoscere le sue opinioni sullo stato attuale dello sviluppo di JoJo. In questa occasione il mangaka ha quindi detto che vorrebbe ancora vedere Rohan dove non è ancora stato.

Quando Araki parla di “dove”, chiaramente intendono gli Stati Uniti. Il mangaka stesso ha infatti ammesso che gli piacerebbe disegnare una storia di Così parlò Rohan Kishibe ambientata in America.

In questo momento, non ci sono piani prestabiliti per Araki riguardanti la scrittura della storia. Ma il mangaka ha sempre dimostrato a tutti i lettori che non ha bisogno di tempistiche lunghe per sfornare una nuova storia una volta elaborata.

Al momento Araki ha pubblicato due volumi del manga di Rohan, iniziato nel 1997. Il personaggio è tornato alla ribalta quando l’anime di JoJo ha adattato Diamond Is Unbreakable. Proprio in questa occasione è venuto fuori il fascino di Rohan.

Per quanto riguarda il resto dell’universo di JoJo, al momento il franchise ha appena visto la conclusione dell’adattamento animato di Stone Ocean. L’anime è disponibile su Netflix ed è sviluppato dallo studio di animazione giapponese David Production.

Per quanto riguarda il manga, la serie ha subito una piccola pausa dopo la fine di JoJolion. Araki ha recentemente confermato che la parte nove è in lavorazione e vedrà come protagonista un discendente di Joseph Joestar.

