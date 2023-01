Jujutsu Kaisen: L’autore rivela la sua ispirazione più grande

Jujutsu Kaisen è stato ed è un successo moderno davvero consistente, specie se consideriamo i risultati incredibili di questo 2022 dove il franchise si è confermato come l’IP più redditizia dell’anno, grazie alla vendita del manga del merchandising e anche degli incassi del film Jujutsu Kaisen 0.

Nonostante ci siano delle trovate abbastanza singolari la struttura generale del manga segue comunque la classica del battle shonen e senza ombra di dubbio quelli più avvezzi riconosceranno facilmente tutti i richiamai e le ispirazioni del passato, nonché le citazioni alle opere moderne più note.

Se non avete catturato tutte le ispirazione di Jujutsu Kaisen ci pensa lo stesso autore Gege Akutami a rivelarle durante un’intervista estrapolata da Comic Book: “Voglio ribadire prima una cosa: all’interno di queste storie non esistono buoni o cattivi, e allo stesso tempo, proprio per questo non esiste una verità universale per quanto riguarda le ispirazioni di una storia.

Spesso i villain della storia vogliono uccidere il protagonista della storia per motivi futili, mentre altri hanno delle ottime ragioni scatenate da qualche evento del passato e via discorrendo. Quindi mi sentirei di dire che se nessuno ha veramente ragione, nessuno ha veramente torto in questo genere di vicende.

Ognuno dei personaggi presenti in Jujutsu Kaisen vive in un mondo tutto suo, e segue sempre e comunque la propria etica. Su questo frangente posso dire di essermi profondamente ispirato a leggendario manga Evangelion. La storia mi ha dato modo di conoscere e capire pienamente i miti biblici, dove umani e dei combattono senza che nessuna abbia mai effettivamente ragione.

Lo stesso Demon Slayer di Koyoharu Gotoge attinge pienamente dalle storie shintoiste e dagli antichi racconti giapponesi per costruire il suo universo, e spesso quest’ultima è la strada giusta per raccontare qualcosa di coinvolgente e sempre tratto dai miti originali e folkloristici”.

Jujutsu Kaisen: L’autore rivela la sua ispirazione più grande

GEGE INTERVIEW FROM 2020 (Part-1) Gege explains the message behind Jujutsu Kaisen manga and also speaks about the mythologies that inspired him (From a French Exclusive Interview) pic.twitter.com/5oPwjUK83s — Myamura (@king_jin_woo) January 3, 2023

Rammentiamo che durante il Jump Festa 2023 Gege Akutami ha annunciato la fine ufficiale del suo manga, anticipando che il tutto potrebbe concludersi entro il giro di due anni. Anche se sarà così Jujutsu Kaisen continuerà con la serie anime, attualmente con una sola stagione ancora.

Fonte Comic Book – Twitter