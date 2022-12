Jujutsu Kaisen nel corso del Jump Festa 2023 ha condiviso numerose novità, tra le quali la data di uscita della seconda stagione, i character designs dei personaggi e l’annuncio riguardante il finale del manga. La trasposizione animata e prodotta da MAPPA uscirà l’anno prossimo e oggi diamo un primo sguardo allo stile dei personaggi.

Gege Akutami, l’autore, aveva già parlato nel 2021 di questa intenzione di concludere la sua storia, accennando ancora a due anni di serializzazione per la fine di Jujutsu Kaisen, e ora verso fine del 2022 abbiamo la conferma che nel 2023 vedremo la saga finale della storia.

Come accennato in questo articolo parliamo della serie animata, dove sempre all’evento in questione è stata confermata una finestra d’uscita potenziale sempre nel 2023, pubblicando insieme alla stessa anche i primi design dei protagonisti della seconda stagione.

Jujutsu Kaisen: la seconda stagione mostra il Character Designs dei personaggi

La seconda stagione anime dovrebbe trattare il passato di Gojo e il post in calce mostra una versione giovane del personaggio, insieme a dei personaggi già visti nelle vicende di Jujutsu Kaisen 0: Satoru Gojo, Suguru Geto, e Shoko Ieiri.

Il design di questi personaggi avranno a che fare con il passato del potente stregone, che sarà al centro della stagione di prossima uscita l’anno prossimo:

Il post ha rivelato i personaggi centrali della seconda stagione anime, che come accennato dovrebbe narrare alla perfezione e nello specifico il passato di uno dei personaggi più importanti e amati del manga, o meglio uno dei motivi per cui Jujutsu Kaisen è diventato noto e apprezzato soprattutto dai giovani fan del medium.

Come anticipato anche dai nostri scorsi articoli, nonostante il manga si conclude l’anime continuerà ancora per molti anni, dato che sostanzialmente siamo ancora agli inizi con la produzione MAPPA e quindi chi è triste per la fine dell’opera cartacea può stare tranquillo, dato che l’anime è ancora in piena forma.

Cosa ne pensate di questi due annunci importanti? Il manga si chiude nel 2023 mentre l’anime uscirà sempre nello stesso periodo senza ancora una data di uscita precisa. Cosa vi aspettate dalla fine della storia? Abbiamo riportato tutto da Comic Book.

JUJUTSU KAISEN SEASON-2

CHARACTER SETTINGS PV

BROADCAST IN JULY 2023pic.twitter.com/2dekbmgJNE — Myamura (@king_jin_woo) December 17, 2022

