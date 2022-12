Jujutsu Kaisen: un personaggio è segretamente connesso a Bleach

Jujutsu Kaisen è tra i manga shonen più famosi e quindi amati degli ultimi anni e il merito va tutto al mangaka Gege Akutami, il quale riesce a raccontare le vicende che ruotano attorno a Yuji Itadori. Attualmente tutti i protagonisti del manga sono coinvolti in un torneo per la loro vita e chiaramente non c’è solo Yuji non è l’unico a prendervi parte. La maggior parte dei personaggi di Jujutsu Kaisen sta affrontando il Culling Game. Oggi abbiamo il piacere di riportare un aggiornamento secondo il quale uno dei partecipanti a questo gioco ha un legame con il combattente più assetato di sangue di Bleach.

Il riferimento ricade chiaramente su Todo. L’ultima guida di Akutami per Jujutsu Kaisen ha svelato la sua connessione con Bleach, e si scopre che Todo ha molto in comune con Zaraki Kenpachi.

Gege Akutami stesso infatti riporta che Todo è la sua versione di Zaraki Kenpachi di Bleach. Questo perché sentiva che Gojo non era davvero Zaraki Kenpachi. Il mangaka ha poi continuato a condividere qualche dettaglio in più su Todo. Per prima cosa, trova il suo tipo di donna viene una volta che incontra Yuki, ed è lei che ha provocato a Todo la sua cicatrice.

Chiaramente, qualcosa in Akutami lo ha portato a creare un personaggio basato su Zaraki. Il mangaka ha scelto un buon personaggio su cui lavorare. Kenpachi è a dir poco spaventoso e il suo zelo per la battaglia corrisponde perfettamente a Todo.

I due preferiscono l’aggressività a tutto campo piuttosto che seguire strategie complicate. E, naturalmente, finiscono per rispettare i protagonisti principali della loro serie dopo averli incontrati in battaglia. Infatti Todo finisce per rispettare talmente tanto Yuji da considerarlo il suo migliore amico.

Infatti Zaraki prova un profondo rispetto nei confronti di Ichigo. Allo stesso tempo parliamo di due personaggi con i quali non si può stare tranquilli. La loro forza e determinazione può sempre rappresentare un pericolo.

Fonte – Comicbook