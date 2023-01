Dragon Ball Super: ecco i personaggi e l’origine dell’arco “Super Hero”

Perché e come è nato il nuovo arco narrativo?

Dragon Ball Super ha fatto il suo ritorno su JUMP il 21 dicembre del 2022, introducendo il nuovo arco narrativo “Super Hero” con al centro Goten e Trunks. Durante una nuova intervista riportata da Comic Book tramite DBSC apprendiamo l’origine di questa nuova saga insieme a tutti i personaggi che la compongono.

Da come potete vedere in calce tramite un post Twitter l’autore di Super ha condiviso e discusso dei personaggi facenti parte della saga attuale, dove si discuterà dell’adolescenza di Goten e Trunks, un tassello mai approfondito all’interno del franchise shonen.

Skale, Rulah, Kompas, Chok e Fayra sono gli amici e i personaggi con cui interagiranno i due protagonisti, insieme a Mai, la prima cotta di Trunks che dovrebbe entrare a far parte anch’essa nel liceo a partire dal prossimo capitolo. Come accennato abbiamo tutti al completo nella tavola presente in calce:

Goten and Trunks' classmates at Blue Hal High School

(unofficial translations) Mai will join the school in Ch89.#DragonBallSuper pic.twitter.com/ewrVRBJZcf — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) January 2, 2023

Come vedete sulla destra è presente anche Mai, presentata ufficialmente come la cotta di Trunks, dato che nel primo capitolo le chiede già di uscire con lui. Cosa ne pensate di questi personaggi nuovi inseriti all’interno dell’arco narrativo “Super Hero”? Ricordiamo anche che la saga in questione fa da prequel al film “Super Hero” appunto.

Inoltre sempre nella nuova intervista Toyotaro ha confermato di voler raccontare una storia su Trunks all’interno del mondo supereroistico, cercando di fondere il tutto in una chiave più leggera e divertente rispetto alle vicende precedenti più serie con al centro Goku e Vegeta.

“Avevamo molte idee per questa nuova storia, ma allo stesso tempo abbiamo pensato che Goku e Vegeta erano stati i protagonisti per molto tempo, e non avevamo lasciato spazio a nessuno altro nel corso di questi anni. Poi volevamo raccontare qualcosa di leggero e semplice questa volta, senza situazioni pesanti o drammatiche. Ho sempre voluto fare una storia su Trunks, ma non sono mai riuscito a incastrarlo all’interno della timeline ufficiale. Appena ho avuto conferma che tutto lo staff voleva raccontare una storia diversa ho subito optato per il figlio di Vegeta. Successivamente abbiamo pensato di come sarebbe stato bello fondere tutto all’interno del mondo dei supereroi”.

