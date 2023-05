Oshi no Ko, l’anime avrà una seconda stagione? Stando a un nuovo leak al riguardo sembrerebbe di sì. Allo stesso tempo se avete seguito le ultime novità per quanto riguarda il franchise avrete visto l’incredibile apprezzamento del pubblico verso questo prodotto, quindi è difficile che quest’ultimo non abbia un seguito, anche se “mai dire mai”.

Il manga fin dalla sua uscita in Giappone (e su MangaPlus) ha riscosso un buon successo, viste le tematiche affrontate in modo maturo all’interno di esso, descrivendo quello che succede dietro al palco delle Idol, esplorando la vita di una delle protagoniste assolute di questa ambita figura, spesso frutto solamente di apparenze e nulla di più.

Come tutte le cose (vedi Attack on Titan ndr) l’anime è sempre quel “boost” che serve alla storia originale per essere conosciuta nel mondo anche dal grande pubblico, quindi anche Oshi no Ko non è stato da meno per quanto riguarda questo punto di vista.

Infatti fin dalla premiere di 90 minuti l’anime in questione è stato davvero un successo incredibile, battendo ogni record di streaming sulle piattaforme in cui quest’ultimo è trasmesso. Questa ha poi condotto alla controparte cartacea di slittare ai primi posti dei “più letti di MangaPlus”, superando anche My Hero Academia.

Oshi no Ko: l’anime avrà una seconda stagione?

Considerando il numero di episodi confermato in precedenza, la prima stagione si fermerà circa al capitolo 40 del manga, mentre la seconda comincerà l’arco narrativo di Tokyo Blade, uno dei più popolari di sempre all’interno della storia originale, visto l’amore del pubblico verso di esso.

I fan non dovranno preoccuparsi, vista l’attendibilità delle fonti lette su SportsKeeda e Comic Book:

According to a reliable weibo leaker, "Oshi no Ko (推しの子)" will have a Season 2! pic.twitter.com/BwILIeQhrX — d0nut 🍜 (@xDonutW) May 16, 2023

A quanto pare ci sarà una seconda stagione dell’anime, visto che la prima non ha adattato tutti gli archi narrativi dal manga, pubblicato in Italia dalla J-POP nel caso vorreste recuperarlo. Inoltre vi rammentiamo la presenza della storia sull’app ufficiale Shueisha MangaPlus.

Fonte Comic Book