Demon Slayer 3: l’episodio finale avrà una durata maggiore

Demon Slayer 3 è ormai arrivato a metà della sua corsa dopo un’attesa estenuante per quanto riguarda l’arrivo di questa nuova stagione, che sta adattando le vicende viste nel manga durante il Swordsmith Village Arc, luogo dove Tanjiro conosce il Pilastro dell’Amore e rivede quello della Nebbia, Muichiro.

Il protagonista non solo conosce meglio questi due Hashira, ma allo stesso tempo riesce a “sbloccare” una nuova tecnica, un potente “Respiro”, riuscendo a donare alla sua persona ancora più valore, ancora più potenza.

In questi episodi esploriamo anche il personaggio di Genya, al momento deciso anch’esso nella realizzazione del sogno di diventare un Pilastro, fondendo il tutto con l’ambizione di Tanjiro. Così come quest’ultimo anche il passato di Genya è drammatico e crudo, e proprio da lì parte la forze per raggiungere il suo obiettivo.

La quarta e quinta Luna Crescente hanno attaccato il Villaggio dei Forgiatori di Spade e proprio da lì i nostri protagonisti hanno messo in mostra le loro capacità, regalando insieme alle animazioni di Studio Ufotable dei combattimenti davvero spettacolari.

Con questa terza stagione arrivata ormai all’episodio 6, la rete dove viene trasmessa la serie sta già preparando il terreno per presentare e mostrare al pubblico la puntata finale, ovvero la 11, organizzando il tutto con il potenziale finale, a quanto pare confermato per 45 minuti stando a un leak di un professionista del settore.

Demon Slayer 3: il finale durerà 45 minuti, secondo un leak

L’episodio finale di Demon Slayer 3, il numero 11, andrà in onda il 25 giugno 2023. Stando alla fonte MT e Twitter visionabile in calce, quest’ultimo dovrebbe durare 1 ora, ma considerando le eventuali pubblicità andiamo a ricalcare quanto visto con la premiere, quindi il minutaggio totale dovrebbe essere quello accennato nel paragrafo precedente.

BREAKING NEWS: Demon Slayer Season 3 FINAL EPISODE will be 1 HOUR special episode pic.twitter.com/MOs8JuzxsB — Demon Slayer (@KimetsuDaily) May 17, 2023

Ricordandovi che Demon Slayer 3 è presente in streaming simulcast su Crunchyroll, domandiamo a voi cosa ne pensate di questi primi sei episodi della stagione, e di come essa abbia adattato gli eventi visti nell’opera originale.

Fonte MangaThrill – Twitter