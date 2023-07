One Piece: la programmazione dell’arco di Wano ha limitato gli animatori

La serie anime di One Piece sta finalmente raggiungendo i momenti finali della lunga saga di Wano. Questa infatti ha debuttato sul piccolo schermo in Giappone il 7 luglio 2019. Sono passati quindi ben 4 anni. Ad oggi la serie anime conta un totale di episodi che superano i 1.000, e quasi 200 sono gli episodi che adattano gli eventi di Wano. Da quando l’episodio 892 è andato in onda, Rufy e la sua ciurma hanno affrontato le cariche alte che governavano in modo pietoso il paese chiuso e i suoi abitanti. E con il presente articolo vogliamo riportare le parole del produttore dell’anime, che ha rivelato come il programma di produzione di One Piece abbia impattato con la saga di Wano.

Il coordinatore della produzione, Tetsuji Akahori, ha parlato del problema più grande che il suo team ha dovuto affrontare durante la produzione dell’arco di Wano. Non c’è nulla che lo abbia davvero colto di sorpresa, ma l’intenso programma dell’anime ha impedito al team di Akahori di fare determinate cose.

“È difficile ricordare qualcosa in particolare, ma posso dire che ci sono molte cose che non siamo riusciti a realizzare” dice Akahori.

One Piece pubblica 50 episodi all’anno, quindi non ci sono ferie né vacanze. E se parliamo di Wano, questo è pressoché impossibile, viste anche le numerosissime battaglie che compongono questo arco. E purtroppo il produttore afferma che per via della mancanza di tempo, ci sono diversi elementi che non hanno approfondito.

Per i fan di One Piece, è difficile immaginare cosa si sia perso il team dell’anime. Questo perché probabilmente l’animazione attraverso a dir poco impressionante di questo arco, ha distolto l’attenzione dei fan da altri aspetti o dettagli.

Fin dal primo giorno, lo studio di animazione Toei Animation ha dato tutto per adattare quest’ultima saga. E infatti i risultati si possono vedere concretamente. In effetti, alcuni fan sono arrivati ​​al punto in cui dicono e considerano che questo arco offre la migliore qualità visiva dell’anime mai vista prima. Quindi, ovviamente, possiamo solo immaginare quali altre cose il team aveva in mente dal punto di vista dell’animazione che, secondo Akahori, non è stato possibile fare.

Fonte – Comicbook