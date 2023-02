Il rapporto fiscale di Toei dimostra che Dragon Ball e One Piece sono in ascesa

Lo studio di animazione giapponese Toei Animation, tra i più famosi di sempre, ha recentemente riportato che il rapporto fiscale dimostra che Dragon Ball e One Piece sono in ascesa.

Non ci sono dubbi sul fatto che One Piece e Dragon Ball siano i titoli di punta di Toei Animation. E visto il successo che continuano a riscuotere, è più che normale che i due shonen riscuotano molto in termini di incassi. Questa settimana, la società ha condiviso il suo ultimo rapporto fiscale che descrive in dettaglio i numeri del terzo trimestre 2023. A quanto pare, Dragon Ball e One Piece sono in testa, sopra a tutti le altre serie, e questo perché la maggior parte dei fan hanno guardato Dragon Ball e One Piece.

L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider ArchedThunder. Come si può vedere, i dati del terzo trimestre mostrano che le licenze nazionali per Toei hanno portato One Piece in testa. La serie ha incassato quasi cinque miliardi di yen (oltre 35 milioni in euro), mentre Dragon Ball è arrivato secondo con oltre quattro miliardi di yen (quasi 30 milioni in euro).

Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Toei FY 2023 Q3 results. For the 9 month period ending Dec 31st DB made ¥17 billion compared to ¥12.9 billion in the same period last FY. DB holds the #1 spot thanks to Overseas Licensing as One Piece saw huge growth in Domestic Licensing and Overseas film due to the new film. pic.twitter.com/akEwhnY3PN — Ethan Law🏳️‍🌈 (@ArchedThunder) January 30, 2023

Per quanto riguarda i film oltremare, One Piece è arrivato di nuovo al primo posto con 5,2 miliardi di yen (oltre 36 milioni in euro). Invece Dragon Ball è arrivato secondo con 4,3 miliardi (oltre 30 milioni in euro). Il ritorno di Slam Dunk ha aiutato l’anime a conquistare il terzo posto e le Pretty Cure hanno concluso l’elenco al quarto posto. E quando si tratta di licenze all’estero, Dragon Ball ha conquistato il primo posto in quella categoria, mentre One Pice è riuscito a fare meglio rispetto agli altri anni. Occupa la terza posizione Digimon, seguito da Slam Dunk.

Chiaramente, Toei sta guadagnando tanto in termini di incassi grazie ai suoi migliori franchise e Dragon Ball mostra di essere ancora al top. Sulla scia del suo ultimo film, non sono emerse notizie sul futuro di Goku sul grande schermo. Tuttavia ormai One Piece ha pressoché superato la serie di Toriyama. La serie di Oda attira quotidianamente i titoli dei giornali con l’atto finale del manga e l’animazione pazzesca dell’anime.