Tra le uscite manga Star Comics del 4 giugno 2024 troviamo i nuovi volumi, tra gli altri di Shenze, di Shikimori’s Not Just a Cutie, di Kaguya-Sama – Love Is War, e di Mao, di Rumiko Takahashi.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 4 giugno 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 4 giugno 2024

A COUPLE OF CUCKOOS n. 10

FAN n.296

di Miki Yoshikawa

€ 5,90

LA SCOPPIETTANTE COMMEDIA ROMANTICA CHE HA ISPIRATO L’OMONIMA SERIE ANIME DI SUCCESSO

Ora che Ai ha mostrato il suo volto e dichiarato pubblicamente il suo amore, Nagi è diventato di colpo famoso! Hiro, che era già una fan della cantante, prova emozioni contrastanti e sente il bisogno di parlare con Nagi. Al termine delle lezioni i due restano soli e… accade improvvisamente qualcosa! Nel frattempo, il ragazzo si nasconde in un hotel con Erika. Cosa succederà tra i due?!

ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 22

KAPPA EXTRA n.298

di Norihiro Yagi

€ 5,90

UNA MAGICA AVVENTURA FANTASY DALL’AUTORE DI “CLAYMORE”

I nostri eroi hanno raggiunto la meta tanto agognata, la Luce Originaria, e Leana rivela finalmente a Lacyl il vero scopo del loro viaggio, quello di “uccidere se stessa” per proteggere il mondo. Lacyl, grazie al potere di Sarena, sorella gemella di Leana, si ritroverà a fronteggiare l’imperatore Barbaros… Come si concluderà la straordinaria avventura dei nostri eroi?

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE n. 22

ZERO n.274

di NISIOISIN,OH! GREAT

€ 6,50

TRATTO DALL’ACCLAMATA SERIE DI LIGHT NOVEL FIRMATE DA NISIOISIN E SUPERBAMENTE DISEGNATO DALL’ABILE MANO DI OH! GREAT!

Superata l’ultima battaglia, per Koyomi è finalmente giunto il momento dell’appuntamento con Hitagi. Sotto un cielo di stelle che sembrano voler cadere da un momento all’altro, la ragazza gli comunica i sentimenti che prova… Come si concluderà la vicenda iniziata col loro bizzarro incontro?

CLAYMORE NEW EDITION n. 19

di Norihiro Yagi

€ 5,90

Mentre Alicia e Beth sono in missione per eliminare Riful, i corpi fusi di Rafaela e Luciela si trasformano in una terrificante creatura portatrice di distruzione. Nel bel mezzo del disastro, Priscilla si è finalmente risvegliata, ha eliminato in un istante tre avversarie con la sua forza schiacciante ed è comparsa dinanzi a Clare! Clare la affronta pronta alla morte, ma…

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 25

FAN n.297

di Aka Akasaka

€ 6,50

CHI SI INNAMORA… PERDE!

Se Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane si sono finalmente decisi e ora stanno insieme, tocca a Yu Ishigami e Miko Iino ingaggiare una guerra cerebral-sentimentale! La quotidianità dei membri del Consiglio Studentesco trascorre così, più o meno pacificamente, fino a quando, il giorno dopo l’incontro in programma con gli studenti francesi, Kaguya sparisce di colpo dallo Shuchiin! Contestualmente, tutti i notiziari iniziano a parlare dei problemi familiari degli Shinomiya…

MAO n. 18

EXPRESS n.286

di Rumiko Takahashi

€ 5,20

LA NUOVA OPERA DELLA PRINCIPESSA DEL MANGA!

Il palcoscenico della tragedia preparato dallo Scrigno della Metamorfosi, uno strumento proibito del clan Goko usato per scagliare maledizioni, è ormai pronto! Intanto, coloro che un tempo erano allievi dello stesso maestro faranno un incontro inaspettato e inquietante…

SHENZE n. 2

STAR X JUNDO n.2

di Djade,KRE

€ 9,90

STAR COMICS E JUNDO PRESENTANO IN COLLABORAZIONE L’EDIZIONE CARTACEA DEL SORPRENDENTE WEBCOMIC CINESE DI KRE E DJADE!

Dio è così forte da spingere alla follia un intero villaggio, ma Xu Shenze non vuole rinunciare alla propria vendetta.

Trovato il paese di Shitou, Shenze scopre di più su Dio e su ciò che ha portato i genitori alla morte. Si sta finalmente avvicinando a delle risposte… o forse è solo una trappola?

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 7

DERE n.7

di Maki Keigo

€ 6,50

ARRIVA FINALMENTE IN ITALIA UNA DELLE ROM-COM PIÙ FRIZZANTI E AMATE DEGLI ULTIMI ANNI!

Il giorno è finalmente arrivato: Izumi sta per fare visita a casa di Shikimori! Ma non solo: fra esami di fine semestre, scelte per il futuro, giornate di shopping e feste di Natale fra ragazze, si prospetta un inverno pieno di emozioni per tutti!

WHISPER ME A LOVE SONG n. 8

QUEER n.91

di Eku Takeshima

€ 6,90

Himari è venuta a conoscenza del triste passato che avvolge la formazione delle Laureley e dell’amore per Aki che Shiho ha sempre tenuto nascosto. Mentre i sentimenti delle ragazze, seppur strettamente legati, continuano a non intersecarsi, si alza il sipario sul Festival Culturale…