Tra le uscite Marvel targate Panini del 6 giugno 2024 troviamo un nuovo numero di Ultimate Spider-Man e l’arrivo della nuovissima serie di Spider-Woman, che prende il via dallo scenario di Gang War.

Inoltre una profusione di volumi dedicati a Wolverine e soprattutto a Deadpool, in vista dell’uscita di Deadpool & Wolverine nelle sale cinematografiche il prossimo 24 luglio.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 6 giugno 2024.

Le uscite Marvel Panini del 6 giugno 2024

Daredevil 6

Devil e i Cavalieri Marvel 151

3,00 €

Contiene: Daredevil (2023) #6

Nel loro primo arco narrativo, Saladin Ahmed e Aaron Kuder hanno fatto a pezzi il mondo di Matt Murdock!

Le persone più vicine all’eroe cieco sono state possedute da un’entità pericolosa e malevola!

Sono tante le domande che assillano Daredevil…

…ma in questo episodio cominceranno ad arrivare delle risposte inquietanti!

Ultimate Spider-Man 3

3,00 €

Contiene: Ultimate Spider-Man (2024) #3

La nuova vita di Peter Parker sta per diventare ancora più complicata!

Il Tessiragnatele si prepara a incontrare l’eroe di New York noto come Goblin…

…e mentre i due affrontano un nuovo super criminale, i segreti delle multinazionali che gestiscono il Nord America vengono rivelati.

Ah, non indovinerete mai chi ha scoperto l’identità segreta di Spider-Man!

Spider-Woman 1

Gang War

15,00 €

Contiene: Spider-Woman (2023) #1/5, Amazing Spider-Man (2022) #31 (V)

Gang War continua qui!

Jessica Drew era stata cancellata dall’esistenza e ora è tornata. Ma qualcosa manca dalla sua vita, qualcosa di fondamentale, ed è disposta a tutto pur di ritrovarla. Anzi, di ritrovarlo.

Nel frattempo, New York è devastata da una guerra tra gang senza precedenti, e Spider-Man ha bisogno dell’aiuto di tutti gli eroi disponibili.

Per fortuna, Spider-Woman può contare sull’aiuto della sua migliore amica: Carol Danvers, alias Capitan Marvel!

Marvel Replica Edition – Daredevil 181

3,50 €

Contiene: Daredevil #181 Facsimile Edition

Bullseye contro Elektra! Uno vincerà. Uno morirà.

La nemesi di Daredevil è di nuovo in libertà, e per tornare nelle grazie di Kingpin deve eliminare la sua nuova assassina a pagamento!

Un numero che ha fatto la storia, parte dell’indimenticabile ciclo di Frank Miller sul Diavolo Rosso.

Un albo per veri appassionati, con le pubblicità e le pagine redazionali in versione originale e la storia presentata in italiano.

Marvel Replica Edition – Wolverine 1

3,50 €

Contiene: Wolverine #1 Facsimile Edition

Il debutto della prima serie regolare di Wolverine!

Due leggende del fumetto, Chris Claremont e John Buscema, spediscono Logan a Madripoor alla ricerca della spada Muramasa.

Senza costume, con la sua doppia identità di Guercio, l’artigliato canadese lotta contro pirati e sette malvagie.

Un’edizione da collezione, con la storia tradotta in italiano e le pagine di pubblicità ed extra in versione originale!

Deadpool: Cattivo Sangue

Marvel Collection

19,00 €

Contiene: Deadpool: Bad Blood (2017) #1/4

Contro Thumper, Deadpool non ha nessuna possibilità!

Chi è il misterioso Thumper che ha sempre sconfitto Wade tutte le volte che l’ha affrontato?

Ospiti Cable, Domino e X-Force!

Botte da orbi per la prima graphic novel originale di D-Pool realizzata da Rob Liefeld!

Deadpool: Cattivissimo Sangue

Marvel Collection

19,00 €

Contiene: Deadpool: Badder Blood (2023) #1/5

Il ritorno in grande stile di Rob Liefeld, il creatore del Mercenario Chiacchierone!

Deadpool, Wolverine e Cable: non si può essere più cattivi di così!

Il malvagio Thumper fa il suo ritorno e servirà l’aiuto di Nathan e Logan per fermarlo.

Inoltre, la prima apparizione di Shatterstorm e Venompool!

Marvel-Verse: Deadpool & Wolverine

9,90 €

Contiene: Marvel Adventures Super Heroes (2010) #4, Marvel Universe Ultimate Spider-Man: Web Warriors (2014) #8, Free Comic Book Day 2009 – Wolverine: Origin of an X-Man (2009) #1, Marvel Adventures: Spider Man (2010) #3

Un volume dedicato a due delle icone Marvel più amate degli ultimi decenni!

La prima, leggendaria e inedita uscita sul campo di Wolverine in veste di agente del governo canadese!

Un saggio di una missione tipo di Deadpool, con il Mercenario Chiacchierone in tutto il suo bislacco splendore!

Con la sempre gradita partecipazione (multipla) del vostro amichevole Spider-Man di quartiere, degli Avengers e di tanti altri personaggi mitici dell’Universo Marvel!

Deadpool Vs Thanos

9,90 €

Contiene: Deadpool vs. Thanos (2015) #1/4

Il pazzo Mercenario Chiacchierone contro il sadico Folle Titano!

Ed è uno scontro d’amore!

Deadpool e Thanos sulle tracce di chi ha rapito Morte, la loro comune amante!

Una storia d’amore… sanguinosa!

Deadpool Vs Occhio di Falco

9,90 €

Contiene: Hawkeye vs. Deadpool (2014) #0/4

Azione, battute, mistero!

L’Avenger e il Mercenario Chiacchierone devono risolvere un mistero spionistico che coinvolge lo S.H.I.E.L.D.

Ospiti Kate Bishop, la Gatta Nera e un sacco di gente in costume (è Halloween!).

Dall’autore simbolo di Deadpool e un team di disegnatori tutto italiano!

Deadpool Vs Gambit

9,90 €

Contiene: Deadpool vs. Gambit (2016) #1/5

Gambit, il più stiloso degli X-Men contro Wade Wilson, il più puzzone dell’Universo Marvel!

Uno scontro all’ultima… truffa!

No, non “zuffa”, è un fumetto di rapina!

(Ehi, dopo Deadpool & Wolverine il prossimo film sarà sui mutanti… preparatevi!)

Deadpool Vs Vecchio Logan

9,90 €

Contiene: Deadpool vs. Old Man Logan (2017) #1/5

La katana di Deadpool contro artigli di Logan!

Vecchio Wolverine sta seguendo una nuova mutante di livello omega…

…e non ha nessuna intenzione che Wade Wilson si intrometta nella faccenda!

No, dico: Deadpool & Wolverine non vi ricorda niente?!

Deadpool Vs Punisher

9,90 €

Contiene: Deadpool vs. the Punisher (2017) #1/5

Deadpool e Punisher… fino all’ultima pallottola!

Frank Castle è sulle tracce di un criminale…

…che è uno storico amico di Wade Wilson!

Fate il carico di brutalità per prepararvi a Deadpool & Wolverine!

Deadpool Vs Carnage

9,90 €

Contiene: Deadpool vs. Carnage (2014) #1/4, Superior Carnage Annual (2014) #1

Il folle Mercenario Chiacchierone contro il pazzo col simbionte!

Semplicemente, un massacro sanguinario.

Dallo sceneggiatore dell’Uccidologia di Deadpool.

(Ehi, non confondetevi, qui è solo Carnage, non la versione “Absolute”!)

Deadpool Vs Black Panther

9,90 €

Contiene: Black Panther vs. Deadpool (2018) (2019) #1/5

Cosa avrà mai fatto Deadpool per aizzarsi contro Pantera Nera?

Sì, l’avete capito: c’entra il vibranio…

…ma Wade giura che è tutto un malinteso!

Per l’uscita del film Deadpool & Wolverine ecco un agile compendio wa(kan)diano!

Deadpool Vs Absolute Carnage

9,90 €

Contiene: Absolute Carnage vs. Deadpool (2019) #1/3, Deadpool Team-Up (2010) #894

Deadpool è stato internato a Ravencroft, ma è in arrivo un nuovo paziente psichiatrico: Carnage!

E non è qui per la terapia di gruppo!

(E c’è anche un Punisher in versione Frankenstein!)

I più grandi scontri di Deadpool raccolti per l’uscita del film Deadpool & Wolverine!

Deadpool Vs X-Force

9,90 €

Contiene: Deadpool vs. X-Force (2014) #1/4

Cable e X-Force devono tornare indietro nel tempo per dare la caccia a Deadpool!

Un viaggio temporale per raccontare il primo incontro fra D-Pool e Nathan Summers.

Si torna agli anni 90, quando Wade Wilson è stato creato.

Una storia disegnata dall’autore simbolo degli X-Men odierni: Pepe Larraz!

Wolverine: In Punto di Morte

Marvel Must Have 102

15,00 €

Contiene: Wolverine (1988) #119/122

Wolverine è stato privato dell’adamantio che ricopriva il suo scheletro, e questo lo rende, se non meno letale, quantomeno più vulnerabile.

Non è il momento migliore per il ritorno in scena di un assassino proveniente dal suo passato.

Per venire a capo della situazione, Logan dovrà fare ritorno con la mente a giorni lontani, in cui sembrava aver trovato la serenità, per poi perderla tragicamente.

C’è uno scontro che potrà finire solo in un modo: con un bagno di sangue. E a firmare il tutto, due fuoriclasse come Warren Ellis e Leinil Francis Yu.

Deadpool: Il Giro dell’Oca

Marvel Must Have 101

15,00 €

Contiene: Deadpool: The Circle Chase (1993) #1/4

La prima miniserie con protagonista il Mercenario Chiacchierone.

Deadpool ha un mistero da risolvere, quello del testamento di Tolliver.

Contro un avversario come il Fenomeno, però, nemmeno tutte le sue abilità – e la sua parlantina – potrebbero bastare… E non è che l’inizio di un’avventura indimenticabile.

Romanticismo, denaro e caos… e non necessariamente in questo ordine… per il coprotagonista dell’attesissima pellicola Deadpool & Wolverine.

Io Sono Wolverine – Anniversary Edition

25,00 €

Contiene: Incredible Hulk (1968) #180/181, Uncanny X-Men (1963) #205, #268, Classic X-Men (1986) #25 (II), Wolverine (1988) #10, #35/37, #95, #186, Wolverine (2003) #12, #32, #73/74, Wolverine (2020) #19

Una nuova edizione del volume creato per far conoscere Wolverine a tutti i lettori, vecchi e nuovi!

Una carrellata delle sue migliori storie: dal suo primo scontro con Hulk alle sue avventure in solitaria, fino ad arrivare ai giorni nostri!

Una dozzina di storie a fumetti e un ricco apparato redazionale per conoscere al meglio Logan!

Con storie di decani come Chris Claremont e Larry Hama e le matite di leggende come Jim Lee e Adam Kubert!