Tra le uscite targate Panini Comics del 6 giugno 2024 troviamo il secondo appuntamento con Gli Infallibili di Leo Ortolani e il primo volume di Criminal Deluxe, la riedizione della serie cult di Ed Brubaker e Sean Phillips che Prime Video sta adattando sotto forma di serie TV.

Inoltre L’Occhio dell’Oscurità, il primo romanzo della Fase III di Star Wars: L’Alta Repubblica, il periodo di tempo che porta dritti dritti alla serie TV The Acolyte – La Seguace, in arrivo su Disney+ il 5 giugno, e l’Omnibus dedicato alla serie di Darth Vader di Charles Soule e Giuseppe Camuncoli.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 6 giugno 2024.

Le uscite Panini Comics del 6 giugno 2024

Gli Infallibili 2

Il Mondo di Rat-Man 21

3,50 €

Bambole assassine e scienziati oltre ogni morale! Il signor London e la signora Paul dovranno introdursi in incognito nel giro del giocattolo per adulti definitivo. E no, non è l’incrociatore stellare della Lego. L’intreccio s’infittisce nella seconda puntata di Gli Infallibili!

Criminal Deluxe 1

40,00 €

Contiene: Criminal: Coward, Lawless, The Dead And The Dying

Il capolavoro criminale di Brubaker e Phillips torna in una nuova versione in un formato di grande pregio colmo di materiale extra esclusivo inclusi una nuova storia breve e un “trailer a fumetti”. La serie vincitrice dei premi Eisner e Harvey e di un Gran Guinigi a Lucca raccoglie in questo tomo enorme la storia di Leo, criminale metodico ma per tutti un codardo, la storia dell’ex militare Tracy Lawless che deve scoprire chi gli ha ucciso il fratello e un thriller con protagonisti un pugile, una femme fatale e un ladro. Imperdibile!

Darth Vader: L’Oscuro Signore dei Sith

Star Wars Omnibus

70,00 €

Contiene: Darth Vader (2017) #1/25, Darth Vader Annual (2016) #2

La storia dell’ascesa di Darth Vader a Oscuro Signore dei Sith che prende via dal finale di La vendetta dei Sith! Dopo aver perso tutto ciò che gli è più caro, Anakin muove i suoi primi passi nell’Impero con un corpo che ora è più macchina che uomo. Ma prima di estirpare la minaccia Jedi sopravvissuta dovrà assicurarsi la spada laser degna di un Sith! L’incredibile saga firmata da Charles Soule (Star Wars) e Giuseppe Camuncoli (Amazing Spider-Man) finalmente raccolta in un’unica soluzione!

Star Wars Romanzi: L’Alta Repubblica – L’Occhio dell’Oscurità

24,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic – The Eye of Darkness

Il primo emozionante romanzo della Fase III dell’Alta Repubblica! In seguito alla sconvolgente distruzione del Faro Starlight, i Nihil hanno eretto una barriera impenetrabile chiamata Murotempesta attorno a una zona dell’Orlo Esterno su cui Marchion Ro governa con pugno di ferro. I Jedi intrappolati dietro le linee nemiche, inclusa Avar Kriss, devono combattere per la sopravvivenza. Ma che speranza hanno i Jedi Senza Nome che annullano il loro legame con la Forza? E quali altri orrori ha in serbo Marchion Ro?