Venom: The Last Dance, in uscita il 24 ottobre

Sony Pictures ha rilasciato il primo trailer di Venom: The Last Dance, il terzo film dedicato all’antieroe simbionte interpretato da Tom Hardy.

La pellicola, in uscita nelle sale italiane il prossimo 24 ottobre, sarà l’ultimo capitolo della trilogia dedicata a Venom.

Ancora una volta, Hardy torna a vestire i panni di Eddie Brock, un giornalista che condivide il suo corpo con un simbionte alieno senziente, noto soprattutto per essere un antagonista di Spider-Man. Legati insieme, sono conosciuti come Venom e finora nessun nemico umano ha avuto una possibilità.

Ma il terzo film presenta una serie di minacce molto più grandi.

‘Til death do they part. Tom Hardy returns in #Venom: The Last Dance – coming exclusively to theaters this October. pic.twitter.com/5twpQ5Qp7w — #Venom: The Last Dance (@VenomMovie) June 3, 2024

Il trailer di The Last Dance si apre con Eddie e Venom che si sbarazzano facilmente di alcuni scagnozzi, prima di scoprire che un problema ben più grande è in agguato dietro l’angolo. Non solo devono affrontare un enorme alieno simbionte proveniente dal pianeta natale di Venom, ma sono anche braccati da agenti governativi che li costringono a diventare dei fuggitivi.

Come sempre, Venom ed Eddie riescono a trovare alcune soluzioni creative – come la simbiosi di Venom con un cavallo per mettere in atto una fuga epica – ma il trailer indica anche che The Last Dance è l’inizio della fine.

“Finché Venom vivrà”, dice con voce minacciosa Pat Mulligan, il poliziotto che alla fine del precedente film si univa al simbionte Toxin, “Tutti… tutto… finirà”.

La gravità della situazione non sfugge a Eddie, che ammette: “Potremmo non uscirne vivi, amico”.

Ma è Venom a indicare che la fine è vicina: “Eddie”, dice il simbionte. “È arrivato il momento”.

Il seguito di Venom del 2018 e Venom: la Furia di Carnage del 2021 vede anche il ritorno di Peggy Lu nel ruolo di Mrs. Chen e di Stephen Graham nel ruolo di Patrick Mulligan, Toxin. Il film è interpretato anche da Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Rhys Ifans e Cristo Fernandez, che era apparso brevemente al fianco di Hardy in un cameo nei titoli di coda di Spider-Man: No Way Home.