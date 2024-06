Tra le uscite J-POP Manga del 5 giugno 2024 troviamo il il nono e penultimo volume di A Cruel God Reigns, l’opera più lunga e articolata della madrina dello shojo Moto Hagio.

Proseguono le avventure del freeter Hiroto Ikuta con il quinto volume di Hirayasumi, la nuova serie manga di Keigo Shinzo recentemente premiata a Napoli Comicon come Miglior serie straniera.

Dopo l’uscita in box da collezione, diventa disponibile singolarmente il secondo volume di Crazy Food Truck, la folle miniserie che unisce atmosfere post-apocalittiche, azione e buona cucina!

Continuano Atom The Beginning 18, Mission: Yozakura Family 18, Studio Cabana 3, The Dangers in My Heart 5 e Tsugumi Project 6.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 5 giugno.

Le uscite J-POP Manga del 5 giugno 2024

RISTAMPE

L’estate in cui Hikaru è morto 1

Lovesick e altre storie – JUNJI ITO COLLECTION

Dungeon Food 13 e 14

I tre Adolf 1

Tokyo Ghoul 8, 9 e 10

Oshi no Ko – My Star 11

My Dress-Up darling 2

Hanako kun – i 7 misteri dell’Accademia Kamome 4

USCITE DIGITALI

A cruel God reigns 09

Skip & Loafer 06

Squalificati – Ranger Reject 2 e 3