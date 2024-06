Studio Bones e Kodansha stanno lavorando a un nuovo anime

L’estate è arrivata e, con l’avvicinarsi di luglio, l’industria degli anime farà un grande debutto a Los Angeles. Manca solo un mese all’Anime Expo 2024 e oggi l’evento ha svelato il suo ricco programma. Come previsto, i maggiori studi e distributori del settore saranno presenti alla convention. In particolare, il 4 luglio, Kodansha collaborerà con Studio Bones per annunciare un nuovo progetto.

Questo annuncio segue l’aggiornamento del programma dell’Anime Expo. Il 4 luglio, i dirigenti di Studio Bones si uniranno agli editori di Kodansha per presentare un anime misterioso. Ecco la descrizione ufficiale del panel:

“Il produttore di ‘My Hero Academia’ e ‘Fullmetal Alchemist’, Studio Bones, presenta il suo nuovo progetto con Kodansha, editore di ‘Attack on Titan’ e altri successi. I produttori dell’anime e l’editore del manga sveleranno i retroscena del prossimo anime. Mostreremo anche il trailer e un teaser visivo. Tutti i partecipanti riceveranno un regalo esclusivo!”

Come ci si può aspettare, il fandom degli anime è in fermento per la collaborazione tra Kodansha e Studio Bones. Queste due aziende sono nomi di spicco nel settore. Da “My Hero Academia” a “Fullmetal Alchemist”, Studio Bones ha prodotto alcuni dei più grandi successi anime, e Kodansha è altrettanto prestigiosa tra i lettori di manga, avendo pubblicato titoli come “Attack on Titan” e “Vinland Saga”.

Con un nuovo accordo per un anime in vista, i fan stanno già speculando sul progetto misterioso. Al momento, le voci di corridoio vedono “Gachiakuta” al centro dell’attenzione, poiché la dark fantasy di Key Urana sarebbe perfetta per Studio Bones. Al momento, il manga non ha ancora accennato a un adattamento anime, ma gli appassionati sperano che questo cambi il 4 luglio.

L’Anime Expo è un evento di riferimento per gli appassionati di anime e manga di tutto il mondo e l’edizione del 2024 promette di essere una delle più memorabili. La collaborazione tra Kodansha e Studio Bones ha già acceso l’interesse del pubblico, che attende con impazienza di scoprire cosa riserverà questa nuova partnership. La combinazione dell’esperienza narrativa di Kodansha con l’eccezionale animazione di Studio Bones suggerisce un progetto di alta qualità che potrebbe diventare un nuovo punto di riferimento nel panorama degli anime.

Inoltre, l’evento sarà una straordinaria occasione per i fan di interagire direttamente con i creatori, ottenere approfondimenti esclusivi e ricevere gadget speciali. L’entusiasmo è palpabile non solo per il nuovo annuncio, ma anche per l’opportunità di celebrare la cultura degli anime in una cornice così prestigiosa.

