Dragon Ball Super si prepara a rivelare finalmente la trasformazione definitiva del Principe dei Saiyan, Vegeta, in Ultra Ego. Anche se questa forma non è ancora apparsa in nessun adattamento anime fino ad ora, i fan della serie non si fermano e creano le proprie animazioni per immaginare come sarà questa trasformazione in azione. Con l’anime di Dragon Ball Super in pausa, l’attesa per vedere l’ultimo potenziamento di Vegeta è palpabile tra gli appassionati dello shonen.

La trasformazione in Ultra Ego di Vegeta viene ottenuta durante l’arco narrativo di “Granolah The Survivor” nel manga, che al momento non è ancora stato adattato in forma animata. Prima di affrontare il potente cacciatore di taglie Granolah, che ha un conto in sospeso con i Saiyan, Vegeta si sottopone ad un duro allenamento con Beerus, il Dio della Distruzione, per raggiungere un nuovo livello di potenza.

Questa nuova forma non solo porta Vegeta allo stesso livello dell’Ultra Istinto, ma ne cambia anche l’aspetto, rendendolo più simile a un Dio della Distruzione che a un guerriero Saiyan. Nonostante non sia stato sufficiente per sconfiggere Granolah, questo potenziamento rappresenta comunque una risorsa importante per le future battaglie di Vegeta.

L’animazione fan-made immagina il tanto atteso confronto tra le due forme “Ultra”, diventando rapidamente virale tra i fan di Dragon Ball sui social media. Attualmente, nel manga di Dragon Ball Super, non è ancora chiaro quale di queste due forme sia la più forte, e potrebbe rimanere un mistero irrisolto. Dopo la tragica scomparsa del creatore Akira Toriyama, il manga è stato messo in pausa a tempo indeterminato, suscitando domande sulla possibile continuazione della serie.

Quest’autunno vedrà uno degli ultimi lavori di Toriyama debuttare sullo schermo con “Dragon Ball Daima”, dove gli Z-Fighters si troveranno in un nuovo scenario. Grazie a un desiderio esaudito dalle Sfere del Drago, Goku e compagni saranno trasformati in versioni bambine di sé stessi, creando sicuramente problemi quando dovranno affrontare nuovi pericoli.