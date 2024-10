Tra le uscite manga Star Comics del 15 ottobre 2024 troviamo il primo volume di Dragon Ball SD, ovvero la versione Super Deformed firmata da Naho Ohishi della classica storia di Akira Toriyama, e della nuova serie sentimentale di Keiko Iwashita Choking On Love.

Inoltre inizia ufficialmente lo “Scottobre”, con i primi due volumi Astra firmati da Scott Snyder, ovvero Clear e We Have Demons, entrambi disponibili anche in edizione variant.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 15 ottobre 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 15 ottobre 2024

A COUPLE OF CUCKOOS n. 12

FAN n.301

di Miki Yoshikawa

€ 5,90

LA SCOPPIETTANTE COMMEDIA ROMANTICA CHE HA ISPIRATO L’OMONIMA SERIE ANIME DI SUCCESSO

Qual è la verità dietro il “bacio” che solo Sachi conosce?! Nagi torna finalmente alla Ama-Umi House, ma è così nervoso da non riuscire a guardare Sachi negli occhi… Che i buoni rapporti tra fratello e sorella siano ormai compromessi per sempre? Nel frattempo, Nagi viene scelto dalla sua classe come rappresentante per l’evento principale del Festival Culturale, detto anche “M-1”. Sarà vera la leggenda secondo cui la coppia vincitrice si sposerà?!

CHOKING ON LOVE n. 1

DERE n.11

di Keiko Iwashita

€ 6,50

DOPO IL SUCCESSO DI LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN, ARRIVA A GRANDE RICHIESTA LA NUOVA SERIE SENTIMENTALE FIRMATA KEIKO IWASHITA!

Hibari, che frequenta l’Accademia di Belle Arti aspirando a diventare designer, è complessata perché rispetto alle altre persone si ritiene “normale”. Un giorno, nel locale di ramen in cui lavora incontra Gaku, un ragazzo estroverso che canta in una band e frequenta il suo stesso dipartimento, e da allora la sua vita di studentessa serissima comincia a stravolgersi…

Ha inizio una love story travolgente tra due ragazzi completamente diversi!

CLAYMORE NEW EDITION n. 23

CLASSIC n.2

di Norihiro Yagi

€ 5,90

Per eliminare le guerriere che si sono ribellate, l’Organizzazione fa resuscitare tre ex numero uno, ma le redivive si risvegliano una dopo l’altra e si trasformano in nuove abissali. Dopo una feroce battaglia, davanti alle guerriere compare Raki e il gruppo si dirige via nave verso Rabona con la speranza di salvare Clare…

CLEAR

MODERN MASTERS n.2

di Francis Manapul,Scott Snyder

€ 15,90

SCOTT SNYDER E FRANCIS MANAPUL FIRMANO UN MISTERO SCI-FI DALLE TEMATICHE PROFONDAMENTE ATTUALI.

In un futuro non troppo lontano, l’umanità non vede più il mondo per ciò che realmente è. Grazie all’invenzione dei filtri neurologici, ognuno può vedere la realtà nella maniera che preferisce, che sia sotto la lente di un bianco e nero da vecchi film di Hollywood, di un apocalisse zombie o di un anime… le possibilità sono infinite.

Il neo-detective Sam Dunes è uno dei pochissimi che hanno scelto di vivere senza filtri. Il delitto di una vecchia fiamma fa addentrare Dunes in un mistero tortuoso, che lo condurrà dai bassifondi della città alle cime, non meno pericolose, dove risiedono la sua ricchezza e il suo potere.

CLEAR

VARIANT COVER EDITION

MODERN MASTERS n.#

di Carmine Di Giandomenico,Francis Manapul,Scott Snyder

€ 17,90

Clear disponibile anche in edizione variant cover ad opera di Carmine Di Giandomenico, per uno Scottobre memorabile!

DETECTIVE CONAN n. 105

di Gosho Aoyama

€ 5,20

IL PICCOLO DETECTIVE CON GLI OCCHIALI PIÙ AMATO DEL GIAPPONE E D’ITALIA!

Momiji Ooka viene presa di mira sullo Shinkansen: il suo maggiordomo Muga Iori e i suoi amici riusciranno a metterla in salvo? In un altro episodio, Ran accompagna Heiji e Kazuha in un luogo dal panorama mozzafiato, ma una volta giunti tra le montagne i tre si imbattono in un omicidio misterioso… E, per finire, Kaito Kid e Conan lottano insieme contro Saguru Hakuba!

DIABLOMACHIA n. 2

EURO n.4

di Da Hosoi

€ 6,90

UNISCITI ALL’AVVENTURA! DOPO IL SUCCESSO IN FRANCIA, ARRIVA IN ITALIA IL MANGA EUROPEO FIRMATO DAL TALENTUOSO DA HOSOI!

I demoni non sono tutti uguali e Neve lo sa bene! La missione dell’incantatore, infatti, è quella di portare sulla Terra i demoni benevoli, che per questa natura “anomala” vengono discriminati nella loro terra d’origine, l’Inferno. Questo, ovviamente, non è ben visto dagli altri demoni, che desiderano schiacciare Neve e i suoi amici. Il ragazzo deve combattere con tutte le sue forze, ma non sa che dietro a questa lotta si nasconde più di quanto immagina… Uno shonen a regola d’arte ad opera di Da Hosoi, autore di origini italiane che ha perfezionato la sua formazione in Giappone!

DRAGON BALL SD n. 1

DB UNIVERSE n.1

di Akira Toriyama,Naho Ohishi

€ 7,90

ICONICO, DIVERTENTE E IRONICO. DRAGON BALL COME NON LO AVETE MAI VISTO!

Cosa significa “SD”? Super Deformed: lo stile di disegno adottato da Naho Oishi per ripercorrere la mitica storia di Dragon Ball! Tornano le strabilianti peripezie di Goku & Co. in un’opera che è un po’ remake e un po’ reinvenzione: giocando con le vicende iconiche che tutti conosciamo, l’autore realizza un’avventura chibi tutta da ridere, adatta a un pubblico di ogni età!

Siete pronti a ripartire in cerca delle Sfere del Drago? Che il viaggio abbia inizio!

I’M IN LOVE WITH THE VILLAINESS n. 5

QUEER LABEL n.1

di Aonoshimo,Hanagata,Inori

€ 6,90

DOPO WHISPER ME A LOVE SONG E YURI IS MY JOB!, UN’ALTRA ATTESISSIMA SERIE GIRLS’ LOVE, CHE HA ISPIRATO ANCHE L’OMONIMO ANIME!

Claire è tristissima perché Lene è stata esiliata a causa del suo coinvolgimento nella rivolta popolare, e Rae cerca di tirarla su di morale. Ma un giorno, improvvisamente, all’Accademia reale arriva la principessa Manaria Sousse, che Claire adora e chiama “oneesama”. Come reagirà Rae all’entrata in scena di questa acerrima rivale?

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 27

FAN n.300

di Aka Akasaka

€ 6,50

CHI SI INNAMORA… PERDE!

Mentre si sta superando la disputa familiare interna agli Shinomiya, Kaguya riesce a ottenere la tanta agognata dichiarazione da parte di Shirogane! Ma proprio quando tutto sembra procedere verso il ritorno a una serena quotidianità, il giorno della partenza del ragazzo per il suo periodo di studio all’estero si avvicina inesorabile…

MARRIAGETOXIN n. 5

STARDUST n.139

di Joumyaku,Mizuki Yoda

€ 6,50

DA SHONEN JUMP+ ARRIVA UN ESPLOSIVO MIX DI AZIONE, COMICITÀ E ROMANTICISMO!

Gero è stato messo all’angolo dai seguaci dell’addestratore di belve, ma proprio in quel momento vede comparire davanti ai suoi occhi nientemeno che Ushio, la manipolatrice dell’acqua! Da che parte intenderà schierarsi la ragazza? E come se la caverà Arashiyama ora che è stata rapita?!

PANDORA HEARTS NEW EDITION n. 4

SHIN n.4

di Jun Mochizuki

€ 12,90

A GRANDE RICHIESTA, L’ATTESISSIMA SERIE DI JUN MOCHIZUKI IN UNA NUOVA SPLENDIDA EDIZIONE!

Oz e gli altri ottengono udienza presso Barma. Verranno messi al corrente di informazioni che potrebbero cambiare completamente la loro visione delle cose e le decisioni da prendere per il futuro…

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 13

BIG n.106

di Hiro Mashima

€ 5,90

LA SPLENDIDA RIEDIZIONE DELLA PRIMA GRANDE OPERA DEL MAESTRO DEL MANGA HIRO MASHIMA, AUTORE DI FAIRY TAIL E EDENS ZERO!

Il conflitto per la supremazia nel mondo dell’oscurità ha avuto inizio! Alla ricerca della quarta Rave, Haru e compagni si sono diretti a sud, ritrovandosi in un villaggio di pescatori e sirene ridotto in rovina per mano di una malvagia organizzazione chiamata “Onigami”… Riusciranno a ridare il sorriso ai suoi abitanti?!

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 11

DERE n.12

di Maki Keigo

€ 6,50

ARRIVA FINALMENTE IN ITALIA UNA DELLE ROM-COM PIÙ FRIZZANTI E AMATE DEGLI ULTIMI ANNI!

Sul treno di ritorno dalla gita scolastica a Kyoto, Izumi sorprenderà Shikimori con una mossa a dir poco sconvolgente! Fra uscite di coppia, lanci di fagioli e dolcetti di San Valentino, una ragazza si prepara a svelare i propri sentimenti…

WE HAVE DEMONS

MODERN MASTERS n.1

di Greg Capullo,Scott Snyder

€ 15,90

LE LEGGENDE DEI COMICS SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO DANNO VITA A UN’AVVENTURA EPICA.

Leggende sull’eterno conflitto tra angeli e demoni esistono fin dall’alba dei tempi. Lam Lyle è una donna di scienza, che tratta questi miti come tali, ma quando la perdita di una persona a lei cara la porta a scoprire l’esistenza di Hellvis, un demone benigno, l’esistenza di Lam si instrada su un percorso del tutto nuovo. Diventa così un’eroina con incredibili poteri e un nuovo partner, coinvolta in una enorme guerra tra bene e male con il destino dell’intero mondo in palio…

WE HAVE DEMONS

VARIANT COVER EDITION

MODERN MASTERS n.#

di Greg Capullo,Mirka Andolfo,Scott Snyder

€ 17,90

We have demons disponibile anche in edizione variant cover ad opera di Mirka Andolfo, per uno Scottobre memorabile!

