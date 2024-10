La Marvel celebra i 10 anni delle nuove serie di Star Wars con A New Legacy

Questo gennaio, “Star Wars: A New Legacy” segnerà il decimo anniversario del ritorno della Marvel Comics nella galassia lontana, lontana con nuove storie dei migliori creatori di Star Wars! Le avventure della Marvel Comics nella narrativa di Star Wars risalgono agli inizi del franchise nel 1977, e nel 2015, una nuova era della loro incredibile storia insieme ha preso il via con STAR WARS (2015) #1 di Jason Aaron e del recentemente scomparso John Cassaday, che ha venduto un milione di copie da record.

Per celebrare il decimo anniversario di STAR WARS (2015) #1, STAR WARS: A NEW LEGACY, un nuovo one-shot in uscita a gennaio, conterrà storie inedite di alcuni dei più importanti autori di fumetti di Star Wars di questo decennio! Unitevi a Charles Soule, Jason Aaron, Kieron Gillen e altri ancora mentre tornano nella galassia lontana, lontana e mettono in luce personaggi iconici di Star Wars che hanno fatto il loro debutto in un fumetto Marvel!

Ecco tutte le storie che saranno contenute nello speciale, che metteranno soprattutto in luce quei personaggi creati proprio sulle pagine dei fumetti in questi anni, alcuni dei quali hanno anche fatto il salto verso i prodotto live–action (come il wookie cacciatore di taglie Krrsantan, apparso in The Book of Boba Fett).

Da Darth Vader al Grand Moff Tarkin , i più potenti dell’Impero si riuniscono su Alderaan per onorare l’Imperatore Palpatine in un’emozionante storia dell’autore best-seller di STAR WARS (2020) Charles Soule e dell’acclamato artista di STAR WARS (2020) Ramon Rosanas ! Durante questo sontuoso evento imperiale, la dottoressa Aphra e Sana Starros organizzano un’audace rapina, senza sapere che Valance è sulle loro tracce! E un artefatto Sith minaccia di rovinare la festa a tutti! È una rotta di collisione di personaggi originari dei fumetti, tra cui Darth Momin , Chanath Cha , Rik Duel , il Comandante Zahra , i Tagges e molti altri, dai più amati ai più oscuri!

Che fine ha fatto lo Squadrone Scar ? Conosciuto anche come Task Force 99 , questo gruppo d’élite di stormtrooper guidati dal Sergente Kreel rispondeva direttamente a Darth Vader ed era una delle minacce più letali che Luke, Leia e la Ribellione hanno dovuto affrontare nel corso della fondamentale run di Jason Aaron . Scoprite dove conduceva il loro percorso oscuro mentre Aaron li rivisita insieme alla superstar di Star Wars Leonard Kirk .

Kieron Gillen torna al lato oscuro con una storia ambientata durante la sua acclamata run di DARTH VADER (2015), dove ha introdotto la star di successo Doctor Aphra! Insieme a Salva Espin (STAR WARS: DARK DROIDS – D-SQUAD), godetevi ancora una volta la tormentata dinamica di Vader e Aphra e assistete a un pericoloso gioco tra la vecchia squadra di Aphra: 0-0-0, BT-1 e Krrsantan!

L’editor Mark Paniccia ha così presentato il progetto:

“Questo è il momento monumentale che stavamo aspettando: celebrare un decennio di riunione tra Marvel Comics e Star Wars! Abbiamo un grande pacchetto con alcuni dei più influenti autori di fumetti di Star Wars della storia recente e con disegni straordinari. È davvero bello mettere in luce il maggior numero possibile di personaggi creati dalla Marvel. Sia i fan di vecchia data che quelli nuovi saranno entusiasti di questo volume!”.