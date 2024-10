One Piece: Toei annuncia il remake dell’arco dell’Isola degli Uomini-Pesce

L’anime di One Piece ha recentemente annunciato una lunga pausa storica, ma per fortuna i fan potranno intrattenersi con il remake dell’arco dell’Isola degli Uomini-Pesce nei prossimi mesi. One Piece ha rivelato alcuni annunci importanti per l’immediato futuro dell’anime, scuotendo le cose in modo radicale.

Mentre l’arco Egghead Arc andrà quindi in pausa fino ad aprile 2025, i fan potranno rivedere l’arco dell’Isola degli Uomini-Pesce e sarà completamente rivisitato e adattato alla tecnologia odierna. Questa è una versione appena modificata degli episodi dell’arco in questione che includerà aggiornamenti legati all’illuminazione, alla produzione audio e altro ancora allinearla al modo attuale di produzione dell’anime.

A partire dal 27 ottobre in Giappone e in streaming su Crunchyroll, sarà disponibile l’arco dell’Isola degli Uomini-Pesce e sarà una versione rieditata degli episodi precedenti. Questo arco originariamente è andato in onda per un anno in 58 episodi. Invece questa nuova versione dell’anime sarà ottimizzata in 21 episodi. Il produttore di One Piece, Ryuta Koike, ha spiegato che non deve essere visto come una compilation, ma come una ricostruzione dell’arco da zero e modificato nei nuovi 21 episodi.

Questa nuova versione dell’arco sarà più in linea visivamente con l’attuale anime di One Piece. Infatti i contorni saranno più spessi, l’illuminazione diversa, audio di qualità Dolby Atmos e modifiche alle immagini dei personaggi in generale. È pensato per essere visto come un’esperienza in cui tutti possono tuffarsi permettendo soprattutto a chi non ha visto prima questo arco di recuperare gli episodi. Considerando l’importanza di questo arco, ha senso che questo arco abbia ricevuto un remake.

Questo arco rivisitato presenterà anche anteprime degli episodi appena aggiornate insieme a nuove sequenze di opening ed ending. La nuova opening sarà intitolata “We go! ~Straw Hat Pirates ver.”, e la nuova ending sarà “Sailing”.

L’arco di Egghead è attualmente in pausa fino ad aprile 2025 e in questa fase lo staff dell’anime ricaricherà le pile ​​per produrre meglio la serie in futuro. Dopo l’uscita dell’episodio 1122 di One Piece,sarà trasmesso un nuovo speciale, One Piece Fan Letter, il 20 ottobre. Invece gli episodi del remake dell’arco dell’Isola degli Uomini-Pesce inizieranno la settimana successiva.

