Tra le uscite J-POP Manga del 16 ottobre 2024 troviamo, dopo l’uscita della serie completa in cofanetto, il volume singolo dell’entusiasmante thriller on the road Badducks 2.

Arrivano in libreria e fumetteria da questa data anche le continuity Inazuma & Romance – Colpo di fulmine 3, Medalist 9, Mission: Yozakura Family 20 e The Rising Of The Shield Hero 24.

Per Edizioni BD, Marco Taddei e Maurizio Lacavalla offrono una inedita lettura della biografia del maestro dell’orrore cosmico nel volume HPL – Una vita di Lovecraft, con la prefazione di Marco Peano.



Da dove sono nati i miti di Cthulhu? E se, invece di essere stati partoriti dalla fantasia macabra di H.P. Lovecraft, fossero reali? Se la vita stessa del visionario autore di Providence avesse avuto origine proprio da quel bestiario alieno? Dopo aver ricevuto una lettera, un ultimo messaggio lasciato dal padre in punto di morte, il piccolo Howard trascorre l’infanzia nell’attesa di poterla leggere e scoprirne i segreti nascosti. Nel solco che lo separa dalla realtà che lo attende, il nostro nutrirà nel frattempo le proprie fantasie e ossessioni, allevandole a diventare le creature protagoniste della futura produzione letteraria di uno dei maggiori geni del terrore e del fantastico.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 16 ottobre.

Le uscite J-POP Manga del 16 ottobre 2024

RISTAMPE

Le montagne della follia BOX (Vol. 1-4)

USCITE DIGITALI

Radiant 5-9