The Rising of the Shield Hero: annunciata la quarta stagione dell’anime

The Rising of the Shield Hero ha fatto il suo ritorno l’anno scorso sul piccolo schermo con la terza stagione. Tutti gli episodi sono tutt’ora disponibili alla visione su Crunchyroll ma ora l’anime si sta spostando verso il futuro con una stagione completamente nuova. Infatti confermiamo che la quarta stagione è in lavorazione e l’annuncio arriva con un nuovo poster.

Come potete vedere sopra, il poster che annuncia il prosieguo con la serie animata mette in risalto un drago su uno sfondo nuvoloso. I fan che seguono le vicende del protagonista, sono consapevoli del fatto che Naofumi Iwatani avrà modo di incontrare questa bestia prima della fine della quarta stagione.

Gli stessi fan di questa serie sanno che la quarta stagione di The Rising of the Shield Hero era nell’aria da un po’ seppur senza alcun tipo di ufficialità fino ad oggi. Dopo la première di successo dello show, The Rising of the Shield Hero ha avuto il via libera per una serie di episodi. DR Movie e Kinema Citrus si occuperanno di sviluppare e portare sul piccolo schermo il ritorno della serie di light novel isekai.

Si tratta di una serie di light novel scritta da Aneko Yusagi e illustrata da Seira Minami, pubblicata da Media Factory sotto l’etichetta MF Books dal 23 agosto 2013. In Italia è arrivato grazie all’acquisizione dei diritti del manga da parte di Edizioni BD per l’etichetta J-Pop.

Un adattamento manga ha iniziato la serializzazione sulla rivista Monthly Comic Flapper sempre di Media Factory il 5 febbraio 2014, mentre la prima stagione di un adattamento anime, prodotto da Kinema Citrus, è stata trasmessa in Giappone dal 9 gennaio al 26 giugno 2019.

Gli eventi ruotano attorno al protagonista Iwatani Naofumi, un comune otaku, che trova un libro nella biblioteca che gli avrebbe cambiato la vita. Questo infatti lo proietta in un altro mondo. Scopre quindi di essere uno dei quattro eroi in possesso delle armi leggendarie, i quali hanno il compito di salvare il mondo dalla distruzione della profezia. Naofumi è “L’eroe dello scudo”, il più debole, e si ritrova ben presto emarginato e tradito, con la sola compagnia del suo scudo. Ora Naofumi deve risorgere, diventare un vero eroe e salvare il mondo.

Fonte – Comicbook