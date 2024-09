Tra le uscite J-POP Manga del 4 settembre 2024 troviamo la miniserie Badducks, l’opera prima di Toryumon Takeda. Un’avventura on the road in quattro volumi, raccolti in un elegante box da collezione, tra action, commedia familiare e sci-fi.

Un uomo-cyborg, una donna di una razza non umana e un bambino di origini ignote si mettono in viaggio insieme per sfuggire agli scagnozzi della Yakuza…

In attesa dell’uscita dell’anime, previsto su Netflix e Crunchyroll per l’inizio di ottobre, arriva sugli scaffali il nuovo volume della serie rivelazione di Yukinobu Tatsu, DanDaDan 14!

Dopo l’uscita in cofanetto, sarà in vendita singolarmente il terzo volume di Tokyo Higoro, il nuovo capolavoro di Taiyo Matsumoto, pluripremiato autore di Tekkon Kinkreet, I gatti del Louvre e Sunny.

Continuano Call of the night 16, Insomniacs After School 12, Overlord 19, Skip & Loafer 8, Smoking behind the Supermarket with you 2, Squalificati – Ranger Reject 12, Super Lovers 15.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 4 settembre.

Le uscite J-POP Manga del 4 settembre 2024

RISTAMPE

Innocent 1, 2, 3, 4, 5

I am a Hero – NUOVA EDIZIONE 2, 3

Squalificati – Ranger Reject 7

Call of the Night 5

The Promised Neverland 5

Tokyo Revengers 5

Hanako-kun – i sette misteri dell’Accademia Kamome 1, 14, 16

USCITE DIGITALI

Call of the Night 16

Dandadan 14

Skip & Loafer 8

Squalificati – Ranger Reject 12