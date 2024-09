Dandadan: il mangaka rivela i piani futuri per la serie

Dandadan quest’autunno farà il suo atteso debutto sul piccolo schermo con l’adattamento anime e tutti i fan e lettori del manga sono impazienti di tuffarsi nel progetto di Science Saru. Lo studio di animazione infatti lancerà presto i nuovi episodi di Dandadan e, con l’avvicinarsi della sua première, tutti gli occhi sono puntati sul manga. Yukinobu Tatsu avrà modo di far arrivare la sua storia ad un nuovo pubblico e, in una recente intervista, il mangaka ha continuato a condividere i suoi obiettivi per il futuro di Dandadan.

L’intervista, pubblicata in Giappone per inaugurare l’anime, pone una serie di domande a Tatsu. A un certo punto, gli chiedono quali sono i suoi obiettivi per Dandadan man mano che la serie procede, e Tatsu ha ammesso di voler tenere i fan sulle spine.

“Voglio continuare ad aggiungere nuove espressioni alla serie. Nuove cose che faranno dire alla gente: ‘Non l’ho mai visto prima’ o ‘Questo mi fa ridere’“, ha condiviso.

Ovviamente, Dandadan è capace di sorprendere sempre i suoi lettori. Pubblicata nell’aprile 2021, la commedia romantica d’azione ha tutti i requisiti per affermarsi come un anime di successo. Dai suoi protagonisti bizzarri alle sue battaglie folli e alla tradizione stratificata, Dandadan ha un enorme potenziale. Abbiamo visto i protagonisti Momo e Ken crescere rispetto al loro debutto nei primi capitoli, ma trovano sempre il modo di sorprendere i fan. Gli archi narrativi si sposano perfettamente con le illustrazioni dettagliate di Tatsu. Non sarebbe esagerato dire che Dandadan presenta uno dei migliori stili di disegno e di illustrazione rispetto alle tante serie di Shonen Jump. E man mano che il manga continua, i fan possono aspettarsi che quell’estetica diventi ancora più impressionante.

Gli eventi della serie ruotano attorno a Ken Takakura, un ragazzo vittima di atti di bullismo. Un giorno, il giovane inizia a dialogare per caso con la sua compagna di classe Momo Ayase. Lui è un fanatico dell’occulto, mentre lei crede soltanto nei fantasmi. I due, per una scommessa, decidono di recarsi separatamente in zone associate sia all’occulto che al soprannaturale. Visitando i rispettivi luoghi, entrambi si devono ricredere e così inizia così la loro avventura.

Fonte – Comicbook