Sam Wilson torna protagonista di una miniserie come Captain America

A gennaio, Sam Wilson torna a solcare i cieli in una nuovissima serie limitata nei panni di Captain America! Scritta da Greg Pak (STAR WARS: DARTH VADER) e Evan Narcisse (WAKANDA) e disegnata dall’artista Eder Messias (PHASES OF THE MOON KNIGHT), SAM WILSON: CAPTAIN AMERICA metterà Sam alla prova – e lo porterà al suo limite – in una nuovissima avventura di Cap ad alta quota!

New comics project just got announced. Excited to be cooking* up something fun with @gregpak, @Muaadib, and @ArtistEder on an all-new Sam Wilson story!

*Make sure you bring some aluminum foil for that plate you’re taking back home.

https://t.co/mXCuTJjFpF

— Evan Narcisse (@EvNarc) September 19, 2024