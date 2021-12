Ultimi Scontri – One Piece 1036

Attenzione: quello che scriveremo in questo articolo contiene SPOILER. Se sei quindi sensibile a questo argomento non leggere! Attenzione: quello che scriveremo in questo articolo contiene SPOILER. Se sei quindi sensibile a questo argomento non leggere! Attenzione: quello che scriveremo in questo articolo contiene SPOILER. Se sei quindi sensibile a questo argomento non leggere!

Viene mostrato il risultato dello scontro tra Zoro e King. King ha un’ala tagliata e la sua spada si è spezzata. Ricorda una conversazione avuta con Kaido parecchi anni prima. King pensava che Kaido potesse diventare Joy Boy, creando così una nuova epoca e sperava di poter farlo diventare il Re dei Pirati. Poi perde conoscenza e viene scaraventato via da Onigashima. Zoro ricorda la promessa che ha fatto quando è stato sconfitto da Mihawk al Baratie: diventare il migliore spadaccino del mondo e non perdere mai più.

Il CP0 è informato sulle battaglie di Onigashima, e sulle varie sconfitte subite dall’esercito di Kaido, ma i due Imperatori sono ancora in piedi e possono ribaltare la situazione. Big Mom sta combattendo contro Law e Kid, mentre Momonosuke cerca di fermare l’isola, prima che arrivi sopra Wano. Yamato insegue il demone del fuoco generato da Kanjuro.

Yamato chiede a Fuuga di sfondare la porta della stanza delle armi e di combattere contro il Number che fa da guardia, mentre lei avanza verso il demone. Usop combatte i subordinati di Kaido per proteggere Kinemon e Kiku. In suo aiuto arriva Izo. Izo inizia a combattere e chiede a Usop di occuparsi dei due samurai feriti. Raizo e Fukurokuju combattono tra loro usando delle tecniche per immobilizzarsi a vicenda, mentre il fuoco inizia a bruciarli.

Orochi è insieme a Hiyori, che suona il samisen. Drake è stato sconfitto dal CP0, mentre Apoo sta scappando. Il CP0 vuole ancora catturare Nico Robin. Sul tetto Rufy combatte Kaido. I due dopo essersi colpiti a vicenda si guardano sorridenti e ammettono che si stanno divertendo.

Il manga

Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione di One Piece il 22 Luglio 1997; il volume 99 è stato pubblicato il 4 Giugno 2021 in Giappone, mentre il volume 100 è disponibile dal 3 Settembre.

Le copertine dei volumi 99, 100 e 101 comporranno una illustrazione unica.

Il 3 Settembre, inoltre, ha debuttato la nuova edizione Jump Remix.

Recentemente è stato annunciato un nuovo Film di One Piece

In Italia esce per Edizioni Star Comics, che ha pubblicato la celebration edition del volume 98 e del volume 99 e annunciato il volume 100

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo man mano attorno a sé una ciurma di pirati variegata e affiatata, composta dai più grandi specialisti in ogni settore – dalla navigazione all’arte della spada, dalla scienza medica alla balistica –, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro ONE PIECE, inseguendo contemporaneamente il sogno di succedere al leggendario Gol D. Roger come nuovo Re dei pirati.

