One Piece: annunciata la pausa autunnale del manga

Recentemente One Piece ha rilasciato degli aggiornamenti piuttosto pesanti per tutti i fan sparsi in ogni parte del mondo. Infatti non solo la serie anime, ma anche il manga andrà incontro ad una pausa. Non dovrebbe tuttavia sorprendere visto lo stress che tutti i mangaka devono sopportare a causa di un programma di lavoro notoriamente difficile. E professionisti come Eiichiro Oda hanno operato seguendo questo programma per decenni e ora si sta preparando per una pausa autunnale.

One Piece si prenderà una lunga pausa e salterà due numeri di Weekly Shonen Jump questo autunno. Non molto tempo fa, Shueisha ha confermato che One Piece sarebbe andato in pausa verso la fine di ottobre 2024. Il capitolo 1130 sarà pubblicato il 21 ottobre in Giappone e, dopo quella pubblicazione, One Piece andrà in pausa. Tornerà l’11 novembre.

Come si può immaginare, sono molti i fan preoccupati per Oda dopo aver appreso di queste pausa. Parliamo infatti di uno dei mangala più laboriosi del settore. Non è un caso che One Piece, dopo oltre 20 anni sta ancora andando alla grande. Nel corso degli anni, gli editor di Oda hanno sottolineato quanto duramente lavori e abbia sofferto di vari disturbi come l’insonnia.

Mentre alcuni potrebbero non credere che i mangaka abbiano vita dura, basta informarsi sul loro stile di vita. I mangaka raramente prendono un giorno libero a causa delle scadenze di produzione se la loro serie viene pubblicata settimanalmente. Oda infatti aveva ammesso di dormire solo una manciata di ore. Altri invece hanno subito danni permanenti come la condizione di salute di Yoshihiro Togashi, il mangaka Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter che soffre di un debilitante mal di schiena a causa del suo lavoro.

Con questa pausa all’orizzonte, i fan di One Piece farebbero meglio a godersi i prossimi capitoli che usciranno a ottobre. Il manga ha dato il via ad un nuovo arco narrativo dopo la fine degli eventi di Egghead. Alla fine, la ciurma di Cappello di Paglia è arrivata sull’Isola di Elbaf e presto arriveranno nuove informazioni su tanti argomenti ancora avvolti nel mistero.

Per quanto riguarda l’anime, anche questo si sta preparando ad una pausa e questa sarà storica. L’anime si fermerà per sei mesi, lasciando l’arco di Egghead in sospeso. Nel frattempo però, Toei Animation pubblicherà una rimasterizzazione dell’arco dell’isola degli Uomini Pesce con tante novità grafiche e sonore.

