The Batman ha forgiato Robert Pattinson per impersonare Bruce Wayne, nel nuovo film in uscita il prossimo 3 Marzo in Italia, e il 4 in USA. The Batman sarà non solo il riscatto del personaggio della DC, ma anche quello dell’attore, che una volta per tutte vuole uscire dal vortice di Twilight, ruolo che purtroppo ancora gli è associato nonostante le innumerevoli e sfaccettate performance di Pattinson nel corso degli anni.

Mentre attendiamo con trepidanza la pellicola, veniamo a conoscenza dell’inestimabile passione dell’attore britannico per il videogame di Square Enix Final Fantasy 7, uno dei capitoli più apprezzati dagli appassionati del brand e del genere in questione. Robert discute nello specifico di quello che gli hanno lasciato alcuni personaggi della storia però, ovvero Aeris e Tifa.

Durante l’intervista in questione per la rivista francese Clique X il discorso vira inaspettatamente sul campo videoludico, tirando in ballo come già accennato, lo storico titolo di Final Fantasy 7, insieme all’enorme empatia e l’incalcolabile passione che ha travolto il noto attore. Aeris e Tifa gli insegnarono cos’era l’amore, facendolo commuovere e piangere inevitabilmente.

La passione travolgente di Pattinson infine, si nota durante la rivelazione di Zoe Kravitz, interprete di Catwoman, quando quest’ultima ha dichiarato di non essere avvezza al videogioco in questione; l’interprete di Bruce Wayne quindi, ha provato a spiegarle in poche e decisive parole di cosa stesse parlando:

Allora guarda, si tratta di un semplice triangolo amoroso in cui Aeris impersona una ragazza molto gentile, dotata di strabilianti superpoteri volti a curare tutti e rendere le persone migliori, quindi più buone. Tifa invece è la classica ragazza sexy, che ruba in minigonna! Tu a quel punto sei a un bivio e non sai quale ragazza scegliere, ma proprio sul più bello Aeris muore…ed è in quel momento che io ho capito cosa vuol dire l’amore.

L’account dedicato al film, ha condiviso l’intervista:

Robert Pattinson talking about Final Fantasy 7 and how he was in love with Aeris and Tifa for Clique X. #TheBatman pic.twitter.com/yqbkF1CqUw — Robert Pattinson Photos (@pattinsonphotos) February 26, 2022

The Batman uscirà in Italia il 3 Marzo 2022, e sarà prodotto dalla DC Films e distribuito dalla Warner Bros. Secondo le news rivelate nel corso delle settimane, e stando alle parole del regista e sceneggiatore Matt Reeves, la produzione sarebbe a lavoro su uno spin-off televisivo dedicato alla Catwoman di Zoe Kravitz per ampliare il futuro Batverse,