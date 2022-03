One Piece rivela una novità sulle vicende della serie

Il nuovo capitolo di One Piece rivela uno scioccante ordine di omicidio!

Le battaglie finali su Onigashima sono state risolte con alcune vittorie e sconfitte molto importanti negli ultimi capitoli di One Piece.

Quindi ora tutto ciò che resta da fare è risolvere la lotta tra Rufy e Kaido in cima alla Cupola del Teschio.

Mentre l’arco narrativo di Wano Country continua, c’è così tanta pressione sulle spalle di Rufy che sta dando tutto ciò che ha per ottenere la vittoria. Ma ora c’è una svolta inaspettata.

In molti punti della serie si anticipa che Rufy potrebbe avere qualcosa in più del suo potenziale per diventare il Re dei Pirati, poiché piccoli accenni ai 100 anni di vuoto e il passato del mondo ha creato dei legami molto curiosi.

Con Rufy ora molto vicino a rovesciare anche Kaido alla fine di questa guerra, sembra che sia diventato una figura più pericolosa che mai.

Uno che i Cinque Anziani del Governo Mondiale ha considerato che una tale minaccia dovrebbe essere assassinato il prima possibile.

Nel Reverie Arc, si rivela che le buffonate di Rufy durante gli eventi di Whole Cake Island lo avevano visto etichettato come il “Quinto Imperatore“.

Le anticipazioni più succose provenivano dal governo stesso. Rufy è visto come un noto bersaglio del misterioso re ora seduto sul trono al centro del mondo.

Mentre la lotta con Kaido continua nel capitolo 1041 della serie, l’importanza di Rufy diventa ancora più tangibile.

Il CP0 si è intrufolato in tutta l’isola e devono eliminare Rufy immediatamente.

Sebbene sia un compito impossibile dato l’attuale combattimento con Kaido, vogliono eliminarlo per evitare lo scenario peggiore.

Non menzionano di cosa si tratta, ma notano che si tratta di “voci e dicerie”. Ciò solleva ogni sorta di domande su cosa significhi per Rufy se riuscirà a vincere e cosa significherà per il resto del mare aperto.