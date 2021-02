Mentre una parte della Peggiore Generazione sta affrontando i giganti del totalitarismo in quel del Paese di Wano, ovvero gli Imperatori Kaido e Big Mom, al di sotto di Onigashima si sta combattendo un’altra battaglia infuocata che serve in ogni caso vincere per la completa riuscita della vendetta.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER!

Nella zona del castello di Onigashima ci sono ancora tante truppe di Kaido e i Tobiroppo che stanno affrontando, fra gli altri, i pirati di Cappello di Paglia con il supporto dei poteri devastanti del Frutto del Diavolo di tipo Zoo Zoo modello ancestrale.

Tuttavia, all’interno del recente capitolo di One Piece, una certa personalità che sta dando un grande contributo alla vittoria di Onigashima è senza dubbio O-Tama. La piccola ragazza, difatti, è riuscita ingegnosamente ad arrivare sull’isola grazie al trasporto mediante Speed.

Speed è un headliner di Kaido, ma, poichè O-Tama le ha fatto mangiare i suoi dango generati dalle sue guance per effetto del Frutto del Diavolo, è divenuta sua stretta alleata.

Essendo questo il potere principale del Frutto, Speed ha dato da mangiare agli altri Gifters di Kaido tali dango e adesso una buona parte dei soldati dell’Imperatore sono al cospetto di O-Tama, quindi dalla parte delle truppe di Cappello di Paglia.

Avendo radunato truppe a sufficienza, O-Tama riesce a salvare Franky, Usopp e Nami che stavano avendo difficoltà contro Sasaki e Ulti mediante il supporto delle forze di Kaido adesso sotto il controllo della coraggiosa ragazzina.

La scommessa per vincere la battaglia finale di Wano è comunque molto complessa da agguantare, ma i pirati troveranno un modo per averla franca… e quest’ultimo avvenimento non può che essere un segno del destino.

Dove leggere One Piece

One Piece è disponibile per la lettura gratuita e legale attraverso MANGA Plus. La versione cartacea è edita in Italia da Edizioni Star Comics.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1004 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 98 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 962 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Trama

“Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

Acquistate ORA “One Piece 96” – Star Comics