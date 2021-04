Non è un segreto che Doom Patrol sia una serie unica all’interno della scaletta per il piccolo schermo del DC Universe.

Sviluppata da Jeremy Carver, la serie segue le vicende che vedono come protagonista un gruppo di disadattati con abilità straordinarie sotto la guida di The Chief, alias Dr. Niles Caulder, interpretato dall’ex attore di James Bond Timothy Dalton. Il team è composto da Robotman, Elasti-Girl, Negative Man, Crazy Jane, Cyborg e un nuovo membro, che è rappresentato della figlia di The Chief, Dorothy. Doom Patrol ha già due stagioni alle spalle, e una terza è in arrivo.

La pandemia in corso ha influenzato la seconda stagione della serie TV, portando a un finale che ha sollevato molteplici domande sulla prossima stagione. Di conseguenza, i dettagli esatti della trama della terza stagione non sono ancora stati divulgati, ma l’introduzione di Madame Rouge potrebbe significare guai per gli improbabili eroi.

Mentre i fan stanno ancora aspettando la data di uscita effettiva della prossima stagione di Doom Patrol, è emerso un nuovo report che indica significative aggiunte al cast della serie.

A quanto pare, Sebastian Croft e Ty Tennant si sono uniti al cast della terza stagione di Doom Patrol.

Doom Patrol Stagione 3 – Sebastian Croft e Ty Tennant nel cast

Sebastian Croft e Ty Tennant interpreteranno i Dead Boy Detectives, Edwin Paine e Charles Rowland, una coppia che è davvero all’altezza del proprio nome di esseri morti che indagano sui misteri dei vivi.

Croft in precedenza ha interpretato un giovane Ned Stark nella serie Il Trono di Spade. Ty Tennant è noto per il suo lavoro in Tolkien e La Guerra dei Mondi. Ty è anche il figlio di David Tennant, l’attore noto per molti ruoli popolari come il Dottore nella serie Doctor Who e Kilgrave in Jessica Jones di Netflix.

