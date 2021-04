The Flash è entrato in produzione Lunedì 19 Aprile 2021 a Londra, come comunicato dal regista Andy Muschietti attraverso i social.

Come riporta The Wrap, l’agenzia ICM Partners, che ne cura gli interessi, ha confermato che Michael Keaton prenderà parte al film tornando a vestire il mantello di Batman a trent’anni da Batman Il Ritorno.

Keaton è stato in trattativa da Giugno 2020 e di recente aveva dichiarato che la sua presenza nel film era subordinata all’evoluzione della situazione pandemica a Londra.

A proposito di The Flash

The Flash è diretto da Andy Muschietti, regista di IT parti 1 e 2 e del prossimo live action hollywoodiano de L’Attacco dei Giganti, su sceneggiatura ricavata dalla ultima stesura di Christina Hodson (Birds of Prey).

Nel film Barry Allen correrà attraverso varie dimensioni parallele dove incontrerà versioni alternative degli eroi DC, in una storia liberamente tratta dall’evento DC Comics Flashpoint.

Tra queste versioni differenti degli eroi dovrebbero esserci anche due Batman: il Cavaliere Oscuro interpretato da Michael Keaton e quello interpretato da Ben Affleck.

Il regista ha dichiarato che Affleck avrà una parte molto sostanziale nell’impatto emotivo del film; la relazione tra Barry e il Bruce di Affleck porterà un livello di emozione mai visto prima.

Il cast include Ezra Miller, Ben Affleck, Michael Keaton, Sasha Calle (la nuova Supergirl), Maribel Verdú (Nora), Kiersey Clemons (Iris West), Ron Livingston (Henry Allen), Ian Loh (Barry giovane), Saroise-Monica Jackson e Rudy Mancuso in parti non ancora note.

Si vocifera che nel film Danny DeVito potrebbe riprendere il ruolo del Pinguino, direttamente da Batman – il Ritorno.

The Flash e i prossimi film DC

Tra i prossimi film basati sui personaggi dei fumetti DC Comics ricordiamo The Batman, The Suicide Squad, The Flash, Aquaman 2, Black Adam, Shazam! Fury of the Gods, Batgirl, Static Shock e Wonder Woman 3.

Non mancano le novità sul fronte seriale: HBO Max trasmetterà Gotham PD, spin-off di The Batman, e Peacemaker, spin-off di The Suicide Squad.

A differenza dei film Warner Bros. del 2021, in uscita in contemporanea nei cinema americani e in streaming su HBO Max, molti di quei film dovrebbero uscire esclusivamente nei cinema.

Riscopriamo Keaton in Batman il ritorno