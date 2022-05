45 sceneggiatori per un film: si tratta di Flash?

Secondo quanto riferito da Deadline, un cinecomic di “altro profilo” destinato ad uscire il prossimo anno, che parrebbe essere Flash, ha avuto non meno di 45 sceneggiatori che hanno contribuito alla sua sceneggiatura.

La notizia riporta che è stata presentata la sceneggiatura finale di questo film alla Writers Guild of America (WGA) per l’accreditamento degli sceneggiatori. Sebbene nulla sia stato confermato, le prove indicano che il film in questione è il prossimo film DC Extended Universe della Warner Bros Pictures, The Flash, e la lista presentata alla WGA conta ben 45 sceneggiatori.

Sarà fondamentalmente impossibile accreditare tutti gli scrittori che hanno lavorato, a vario titolo e in varie fasi della produzione, alla sceneggiatura del film. Nonostante una fonte della WGA affermi che di questi tempi “avere fino a 20 scrittori coinvolti in una sceneggiatura è diventato fin troppo comune” la situazione è estremamente “frustrante per gli sceneggiatori originali“.

Diretto da Andy Muschietti e interpretato da Ezra Miller nei panni del protagonista principale Barry Allen, The Flash uscirà nelle sale il 23 giugno 2023. Ufficialmente, la sceneggiatura del film è scritta da Christina Hodson (Birds of Prey) da una storia di John Francis Daley , Jonathan Goldstein e Joby Harold. Tuttavia, numerosi scrittori (e registi) sono stati coinvolti nel progetto DCEU da quando è entrato in fase di sviluppo attivo intorno al 2014.

Nel 2015, il duo di Phil Lord e Christopher Miller (Spider-Man: Into the Spider-Verse) è stato incaricato di scrivere una trama per The Flash, con un’opzione per la regia. Tuttavia, Lord e Miller hanno abbandonato il progetto per lavorare su Solo: A Star Wars Story della Lucasfilm, con Seth Grahame-Smith che è stato scelto per scrivere e dirigere una versione di The Flash basata sulla storia di Lord e Miller. Lo stesso Grahame-Smith ha lasciato il progetto DC nel 2016, anche se la Warner Bros ha deciso di mantenere la sua versione della sceneggiatura.

Più tardi, nel 2016, Rick Famuyiwa, il sostituto di Grahame-Smith come regista, ha completato una revisione della sceneggiatura. Famuyiwa ha lasciato il progetto entro la fine dell’anno. All’inizio del 2017, il suddetto Joby Harold è stato coinvolto nella riscrittura di prima pagina di The Flash. Dan Mazeau in seguito ha dato il proprio contributo alla sceneggiatura.

A gennaio 2018, la Warner Bros aveva scelto il duo di John Francis Daley e Jonathan Goldstein per scrivere e dirigere The Flash. Nel 2019, tuttavia, è stato rivelato che la star del film, Ezra Miller, stava scrivendo una nuova versione della sceneggiatura insieme al leggendario scrittore di fumetti Grant Morrison. La Warner Bros alla fine ha rifiutato la sceneggiatura di Miller e Morrison, con Daley e Goldstein che hanno lasciato il progetto non molto tempo dopo. È a questo punto che Hodson è stata arruolata per scrivere la sceneggiatura, con Daley, Goldstein e Harold che hanno ricevuto crediti per la storia.

Anche se questo non tiene conto di tutti i 45 scrittori se il pezzo di Deadline si riferisce effettivamente a The Flash, il film DCEU è sicuramente cambiato molto da quando è entrato in fase di sviluppo quasi un decennio fa.

Tra i film tratti da fumetti in uscita nel 2023, The Flash è sicuramente un titolo di alto profilo, anche per le conseguenze narrative che dovrebbe portare al DC Extended Universe, e data la sua storia travagliata è sicuramente il maggior candidato ad avere ben 45 sceneggiatori accreditati.