A sorpresa Amazon Prime Video ha pubblicato alcuni cofanetti completi di serie TV nel proprio catalogo e li ha inseriti da oggi 21 febbraio 2023. Alcuni di questi titoli sono per la prima volta in streaming su piattaforma (salvo alcuni passaggi su Infinity essendo tutti titoli Warner Bros. TV). Ma quali sono le serie arrivate oggi su Prime Video Italia?

Sono ora disponibili su Prime Video i cofanetti completi di:

Veronica Mars (2004 – 2019)

Veronica Mars è la teen detective più famosa e tosta della tv che ha lanciato Kristen Bell e molti altri attori, nata dalla mente di Rob Thomas. In realtà in catalogo mancano la quarta stagione revival e il film reunion che è disponibile solo a noleggio/acquisto sulla piattaforma.

Chuck (2007 – 2012)

Chuck è la spy comedy per eccellenza creata da Chris Fedak e Josh Schwartz (quello di The O.C.) e prodotta da College Hill Pictures, Warner Bros. Television e Wonderland Sound & Vision. La serie ha lanciato attori come Zachary Levi (che vedremo presto in Shazam: La furia degli dèi), Yvonne Strahovski, Adam Baldwin, Joshua Gomez, Sarah Lancaster e Ryan McPartlin.

Mom (2013 – 2021)

Mom è una sitcom vecchio stampo di CBS rinverdita grazie agli argomenti seri e delicati che tratta. Ideata da Chuck Lorre (quello di The Big Bang Theory), Eddie Gorodetsky e Gemma Baker, la serie vede protagonista una giovane madre single di nome Christy, interpretata da Anna Faris, che tenta di dare una svolta alla sua vita lasciandosi alle spalle i suoi problemi con alcol e droghe. Accanto a lei la madre interpretata da Allison Janney, a sua volta alcolista in riabilitazione.

Rizzoli & Isles (2010 – 2016)

Rizzoli & Isles è un crime al femminile con protagoniste Angie Harmon e Sasha Alexander, basato sull’omonima serie di romanzi di Tess Gerritsen. L’espansiva detective di origini italiane Rizzoli e il medico legale composto e taciturno Isles formano una coppia imbattibile nel risolvere i casi.

Cold Case (2003 – 2010)

Cold Case – Delitti irrisolti è un altro crime al femminile che ruota intorno alle indagini di una fittizia divisione della polizia di Filadelfia, guidata dalla detective Lilly Rush e specializzata in casi irrisolti. Ovvero casi che vengono riaperti anche molti anni dopo per trovare i colpevoli e la verità e provare a dare pace alle famiglie delle vittime. Protagonista Kathryn Morris.

Tutti amano Raymond (1996 – 2005)

Una delle sitcom familiari per eccellenza ambientata a Long Island. Il protagonista Ray Barone (interpretato da Ray Romano) è un giornalista sportivo che abita insieme a sua moglie Debra Barone (Patricia Heaton) e i suoi tre figli (Ally e i due gemelli Geoffrey e Michael). I genitori e il fratello di Ray (Brad Garrett) abitano di fronte e non concedono alla famiglia neanche un momento di pace.

Un’operazione nostalgia per chi vuole fare un bel rewatch oppure recuperare alcuni di questi titoli, dato che come dicevamo molte serie sono per la prima volta complete in streaming! Approfittatene!