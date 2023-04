Human Target 1: Chance da non perdere | Recensione del volume di Peter Milligan

Tobia Brunello 2023-03-31T18:30:37+02:00 Autori: Peter Milligan, Edvin Biukovic, Javier Pulido Formato: 17X26, 208pp., C., colori Prezzo: € 26,00 Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: USA Data di pubblicazione: 1/12/2022

Prima della splendida e pluripremiata serie di Tom King e Greg Smallwood, Human Target era già stato ridefinito in chiave moderna da Peter Milligan a fine anni ‘90.

Questo volume DC Black Label Library raccoglie la prima miniserie con cui Peter Milligan ha ridefinito Human Target nel 1999, disegnata dal compianto Edvin Biukovic, e la graphic novel Final Cut che le ha fatto seguito nel 2002, disegnata da Javier Pulido.

Stiamo parlando di quello che è stato il periodo di maggior successo della divisione Vertigo della DC, quando Sandman e Preacher erano fenomeni di costume e si susseguivano serie cult come Transmetropolitan o 100 Bullets. In questo contesto Peter Milligan, reduce dal successo di Shade, prende Christopher Chance, alias Human Target, protagonista di un serial sulle pagine di Action Comics e comprimario in alcune storie di Batman negli anni ‘70 e che era stato adattato a serie TV nel 1992 con scarso successo, e lo trasporta in un contesto nuovo, sfruttando appieno le potenzialità date in quel momento dalla Vertigo.

Con la miniserie Human Target infatti Milligan si allontana in maniera netta dal DC Universe, facendo muovere Chance a Los Angeles e adottando uno stile narrativo decisamente adulto, che ricorda molto quanto leggeremo più avanto con 100 Bullets di Azzarello e Risso.

Chance è una sorta di guardia del corpo/investigatore privato, che sfrutta le sue incredibili doti nel travestimento per sostituirsi a persone minacciate di morte e sventare i tentativi di omicidio.

One of the best VERTIGO miniseries by @DCComics ever IMO is THE HUMAN TARGET by @1PeterMilligan Edvin Biukovic (RIP), letterer Robert Solanovic, and colorist Lee Loughridge. Covers by Tim Bradstreet. A psychological thriller and masterpiece of a character reinterpretation. pic.twitter.com/TD1n0l1Kgy — Joseph P. Illidge (@JosephPIllidge) April 20, 2020

Nella miniserie disegnata da Biukovic (artista croato scomparso lo stesso anno di pubblicazione della miniserie per un tumore al cervello a soli 30 anni) Chance è coinvolto nella protezione di un pastore afroamericano minacciato dalle gang di spacciatori, mentre deve fare i conti con una misteriosa assassina ingaggiata per ucciderlo e con il suo assistente Tom, mentre la sua stessa identità scivola via sempre di più e deve fare i conti con il costo che vivere la vita di qualcun’altro chiede a sé e a chi sta intorno.

Human Target 3. Man Ervin Biukovic was talented as hell! Mind bending story by Peter Milligan and incredible colors by Lee Loughridge. pic.twitter.com/FSkqYSJjc0 — Old Comics New Comics (@comics47904735) April 12, 2020

L’ansia, il disagio psicologico dei vari personaggi, il dolore, i dubbi e la perdita dell’identità sono tutte componenti quasi palpabili, che unite alla vicenda più prettamente d’azione contribuiscono a costruire una storia claustrofobica, coinvolgente e appassionante, il cui unico difetto potrebbe essere un finale che non soddisfa alcune questioni e che chiude in maniera forse un po’ troppo semplice e positiva alcune altre.

L’Ultima Parola (Final Cut) è invece una graphic novel divisa in quattro capitoli che riprende Chance dove era stato lasciato alla fine della storia precedente, e lo coinvolge in un complicato caso di omicidi, estorsioni e rapimenti nell’ambiente di Hollywood.

Rispetto alla storia precedente la componente psicologica è meno marcata (anche se comunque presente) si gioca di più sul thriller, con una serie di colpi di scena che rendono la lettura particolarmente appassionante e capaci di sorprendere fino alle battute finali. La cosa meno riuscita è il tentativo di chiudere le questioni rimaste in sospeso dalla mini precedente, tentativo che risulta un po’ posticcio e praticamente completamente slegato dalla vicenda raccontata.

I disegni di Javier Pulido sono efficaci, ma risultato un po’ troppo stilizzati e quasi cartoon in certi punti rispetto all’elegante tratto morbido ma crudo di Biukovic visto in precedenza.