Batman: Flashpoint Beyond 1 | Recensione della mini che ridefinisce il tempo DC

Tobia Brunello 2023-03-27T20:30:35+02:00 Autori: Geoff Johns, Tim Sheridan, Jeremy Adams, Mikel Janín, Xermanico Formato: 17X26, 48pp., S., colori Prezzo: € 5,00 Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: USA Data di pubblicazione: 15/12/2022

Mentre Crisi Oscura sulle Terre Infinite sconvolge e ripristina il Multiverso DC, contemporaneamente questa Batman: Flashpoint Beyond si occupa di effettuare un’operazione simile riguardante il tempo.

Le premesse di questa miniserie risiedono in parte nelle stesse mini che hanno fatto da prologo a Crisi Oscura sulle Terre Infinite, ovvero Infinite Frontier e Justice League Incarnate. In quelle pagine avevamo visto il Batman di Flashpoint, Thomas Wayne, combattere a fianco di altri eroi del Multiverso DC solo per venire colpito dai raggi Omega di Darkseid e scomparire nel penultimo numero.

Lo abbiamo ritrovato sulle pagine di Batman: Flashpoint Beyond 0, lo speciale numero introduttivo a questa miniserie scritta da Geoff Johns e disegnato da Eduardo Risso che ha visto Thomas risvegliarsi improvvisamente nella realtà di Flashpoint, che credeva non esistere più. In quell’episodio abbiamo visto come Thomas abbia cercato di donare al Barry Allen di questa realtà i poteri di Flash, con risultati tragici a causa dell’interferenza di un emissario di Aquaman, ma non solo…

Another good spread definitely has that New Frontier style to it. #FlashpointBeyond pic.twitter.com/0H3MYti1EA — YouTube: Oreo Brewer; Wattpad: ImmortalBeloved89 (@SWTheDrakenSaga) March 19, 2023

Nel corso della miniserie vera e propria , in cui Geoff Johns viene affiancato da Jeremy Adams e Tim Sheridan ai testi, continuiamo a seguire l’indagine di Thomas Wayne, che nei primi numeri occupa la maggior parte delle pagine (per i disegni di Xermanico), ma ci riconnettiamo, nelle brevi sequenze illustrate da Mikel Janin, anche al Batman della continuity principale Bruce Wayne, che ha recuperato alcuni manufatti relativi a Watchmen e affronta i Time Masters di Rip Hunter…

The lighting in these is soo good! Also Thomas blowing the Atlanteans away was nice! #FlashpointBeyond pic.twitter.com/bTYAEDAZYe — YouTube: Oreo Brewer; Wattpad: ImmortalBeloved89 (@SWTheDrakenSaga) March 19, 2023

Insomma, si tratta di una storia che affonda le sue radici nella complessa struttura delle linee temporali del DC Universe, e che ha ramificazioni che partono non solo dalla celebre saga Flashpoint, ma anche in Doomsday Clock e che poi si dipanerà nelle vicende di Stargirl e della nuova Justice Society of America.

Per il fan della DC è sicuramente una lettura ricca ed affascinante, ma anche il lettore meno esperto può godere del lato più prettamente “noir” della vicenda di Thomas Wayne, personaggio così simile e alle stesso tempo così distante dal classico Batman. La parte più prettamente “Elseworlds” della vicende funziona molto bene, con parecchi colpi di scena riguardante personaggi classici del mondo di Batman e non solo calati nel contesto di Flashpoint Beyond.

Certo, la narrazione è costantemente inframezzata e in un certo senso “appesantita” da tutti quegli elementi che si intrecciano al più vasto affresco che fa riferimento a Flashpoint e non solo. In questo caso aver intitolato l’edizione italiana a Batman, quando in originale era semplicemente Flashpoint Beyond, può far pensare che la storia possa essere più indipendente e fruibile. Il lettore di Batman può risultare invece a dir poco confuso nell’approcciarsi a questa storia, visto il salto tra le due versioni del personaggio, quella classica e quella Flashpoint, e la sua dipendenza da tante altre vicende meno legate agli avvenimenti del Pipistrello.

Il lettore più a suo agio con le meccaniche del DC Universe e che ha già dimestichezza con gli eventi passati sarà sicuramente intrigato e incuriosito dagli sviluppi futuri che questa storia può portare, anche se la concomitanza con Crisi Oscura sulle Terre Infinite la può far apparire come di secondaria importanza.

Riguardo a disegni e colori non ci sono appunti da fare, tutto estremamente funzionale alla narrazione con qualche tavola particolarmente d’effetto.