Infinite Frontier #0, il nuovo corso DC verso l’infinito – RECENSIONE

Manuel Lucaroni 2021-10-30T22:52:54+02:00 Autori: Geoff Johns, Brian Michael Bendis, James Tynion IV, Joshua Williamson Casa Editrice: Panini Comics Genere: Supereroistico Provenienza: USA Prezzo: € 27 Formato: 17X26, 64 pp, colori, spillato Data di pubblicazione: 28 ottobre 2021

Infinite Frontier arriva anche in Italia, col nuovo corso DC Comics pronto a portare tutti i lettori verso limiti infiniti; il nuovo mondo.

Ci siamo: l’universo DC Comics è pronto ad espandersi verso confini infiniti anche nel nostro paese. Panini Comics ha infatti lanciato il primo spillato introduttivo dedicato al nuovo evento che rilancia il mondo editoriale della casa di Batman e Superman; dopo gli eventi di Batman: Death Metal e a distanza di cinque anni dal precedente Rebirth, gli eroi DC Comics sono pronti per nuove avventure.

Il mondo non è più lo stesso e nuove avventure attendono gli eroi che seguiamo ormai da tanti anni con grandissimo entusiasmo e tanta passione; guidato dal 39enne Joshua Williamson, questo rilancio promette scintille.

Infinite Frontier, il nuovo status quo dell’universo DC Comics

C’è grandissimo entusiasmo intorno all’inizio di questo nuovo corso fumettistico DC Comics, anche in vista dell’esordio cinematografico del nuovo Batman di Robert Pattinson (previsto per il prossimo marzo) e delle continue serie televisive.

Con Batman: Death Metal, gli autori (l’incredibile duo Snyder-Capullo) hanno guidato tutti i lettori nell’esplorazione del Multiverso; la serie ha lasciato inevitabilmente delle conseguenze; Infinite Frontier va dunque ad istallarsi proprio sulle pagine del mensile.

Wonder Woman, da assoluta protagonista, ha salvato il Multiverso dal Batman che ride sacrificandosi, permettendo così che questo venisse riplasmato; tutte le storie scritte sono state inserite di colpo nella continuity, aprendo le porte ad infinite possibilità narrative per tutti gli eroi DC.

Se con Future State abbiamo quindi avuto un assaggio di ciò che potrebbe succedergli in futuro, è tempo ora di riconcentrarsi sul presente; al centro della scena, ritroviamo subito Diana.

Il nuovo Multiverso riparte da Wonder Woman

Come ogni numero 0, anche questo Infinite Frontier #0 ha esclusivamente il compito di preparare il terreno alle prossime vicende che vedranno coinvolti i maggiori eroi DC. Ecco quindi che, a seguito di una proposta ricevuta, Wonder Woman si trova a viaggiare avanti e indietro nel nuovo mondo; un mondo fatto di universi infiniti, che esplora con una guida d’eccezione: Spettro.

Diana, prima di valutare la proposta che le è stata fatta, vuole assicurarsi che questo nuovo Multiverso, così come i suoi amici (e compagni di tante battaglie) sia al sicuro; attraverso la “telecamera” delle sue emozioni e dei suoi pensieri, a noi lettori viene offerta un’ampia visuale su quali saranno le prossime sfide che dovranno affrontare i vari personaggi.

Le amazzoni, persa Diana, guardano avanti e si affidano ad una nuova guida, mentre Batman (e tutta Gotham) pare debba far fronte ad un nuovo attacco del Joker; Superman potrebbe dover imparare a collaborare con un insolito partner, mentre Flash, impegnato in una nuova missione che lo entusiasma, lascia un’ importante eredità ad uno dei suoi più fidati alleati.

Jonathan Kent, figlio di Clark, si ritrova ad essere Superman, ma un’ombra oscura pare sia sopra di lui; Green Arrow si riunisce invece a Black Canary (come sempre) proprio quando una loro vecchia conoscenza ritorna dall’oltretomba. Grande spazio ci sarà anche per Stargirl, dopo che in queste settimane (per chi segue la trasmissione USA) ne stiamo apprezzando le gesta nella nuova stagione della serie televisiva.

Il futuro prossimo fumettistico DC ci sembra davvero roseo, e dopo questa infarinata generale non ci resta che attendere con ansia il pieno impatto di Infinite Frontier; le storie si prospettano epiche.