Sea Dogs: recensione del nuovo volume Hill House Comics tra storia e fantasy

Federico Vascotto 2023-03-16T16:58:34+01:00 Autori: Joe Hill (testi), Dan McDaid (disegni) Formato: 17×26, 96pp., C., colori Prezzo: 6,00 euro Genere: Horror Provenienza: USA Casa editrice: Panini Comics

. PerDopo Basketful of Heads, The Dollhouse Family, Il Bosco Misterioso, Daphne Byrne – La Prescelta, Plunge e Refrigerator Full of Heads Joe Hill (figlio di Stephen King) torna con un nuovo volume della sua collana “per adulti” Hill House Comics della DC (in Italia edita da Panini DC Italia sotto l’etichetta DC Black Label). Stiamo parlando di Sea Dogs che unisce le storie leggendarie dal sapore piratesco alla storia con la S maiuscola della rivoluzione americana.

Sea Dogs: quando le storie di pirati incontrano la Storia

È il 1780, e l’impero britannico ha radunato la flotta più potente che il mondo abbia mai conosciuto contro le forze americane. Alla guida delle navi inglesi c’è l’HMS Havoc, che ha spazzato via ogni fregata nemica trovata sul cammino. Come si ferma un mostro simile? Il maestro delle spie americano Benjamin Tallmadge ha la soluzione: lupi mannari assetati di sangue come spie a bordo!

Joe Hill sceglie di unire ben tre elementi (forse troppi). Il primo è il soprannaturale e il fantasy dei lupi mannari e creature mitologiche simili. Il secondo è la storia della rivoluzione americana, su cui lui e il disegnatore Dan McDaid si sono documentati molto per avere un realismo di base. Per poi poterlo sovvertire in fase di sceneggiatura e disegno a proprio piacimento. Il terzo pesca a piene piani dalla tradizione letteraria piratesca, fatta di mappe e tesori, ma anche di navi luride e putride.

I generi (forse troppi) così si mescolano anche graficamente per un mix non sempre riuscito ma sicuramente di grande effetto. Un risultato dall’adorabile sapore retrò delle antiche mappe piratesche che fungono da vignette per farci entrare nella storia.

Tanti (forse troppi) sono i personaggi messi in campo – le prime pagine servono addirittura a presentarceli sotto forma di finti adesivi da staccare e collezionare. Personaggi che si evolvono e riserveranno varie soprese ma che non sempre sono coerenti con se stessi.

I due preferiscono utilizzare molto dialogo (forse troppo, ancora una volta) per lunghi papiri da far leggere, strizzando malamente l’occhio ad Alan Moore. Piuttosto che puntare maggiormente sulle immagini e sulla costruzione di tavole con qualche scena d’azione ben congeniata. Allo stesso tempo il finale non lascia pienamente soddisfatti poiché si tratta di un epilogo che non risolve effettivamente tutte le domande poste.

La particolarità di Sea Dogs è anche di fungere da sunto dei precedenti poiché originariamente pubblicato in appendice nei vari volumi della Hill House Comics. Due pagine ogni mese, come i romanzi ottocenteschi, che ora vengono raccolte insieme. Presentano così una sorta di spezzettamento nella narrazione che non aiuta, come invece potevano avere la Papernovela e il Topokolossal con ogni volta il riassunto delle puntate precedenti.

Inoltre, c’è un ritmo disequilibrato causato dallo spezzettamento e dalle tante storyline e tanti personaggi. Inizialmente troppo lento e privo di mordente, diventa poi troppo veloce e sbrigativo nella seconda parte, premendo sull’acceleratore per arrivare alla risoluzione.

Per quanto le storie di pirati continuino ad affascinare senza tempo, così come la storia americana dell’epoca e ancora le creature fantastiche, l’aver scelto di unire tutti questi elementi potrebbe essere stato la genialata e allo stesso tempo la condanna di Hill in questo nuovo volume della sua collana.