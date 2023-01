Tra le uscite DC targate Panini del 12 gennaio 2023 continuano si segnala l’esordio del nuovo ciclo di Catwoman scritto da Tini Howard oltre al nuovo special della serie Una Brutta Giornata dedicata ai vari nemici di Batman: ora è di scena Mr. Freeze. Inoltre la nuova serie del Sandman Universe Nightmare Country e in un unico volume il serial horror Sea Dogs.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 12 gennaio 2023.

Le uscite DC Panini del 12 gennaio 2023

Flash 32

3,00 €

Contiene: Flash (2016) #782

Non avrete mica pensato che il team-up tra Flash e Kid Flash fosse terminato nello scorso numero!

Uno scontro con Girder è solo l’inizio di una missione segretissima che richiederà dei nuovi costumi!

Chi ha fatto evadere il pericoloso supercriminale? E quale segreto sta nascondendo Linda Park-West?

Una storia adrenalinica a cura di Jeremy Adams, Fernando Pasarin e Matt Ryan!

Batman 63

6,00 €

Contiene: Detective Comics (2016) #1055/1056

Il dottor Wear ha perso il controllo dell’Arkham Tower e di alcuni dei criminali più violenti di Gotham!

La Bat-famiglia si è infiltrata nella torre con scarsi risultati e le cose non sembrano migliorare… Chi salverà la situazione?

E quando lo Spaventapasseri tornerà in pista per diventare il capo dei criminali della Torre, i pericoli non potranno che raddoppiare!

Inoltre, due nuovi capitoli di House of Gotham!

Batman: Killing Time 5

3,00 €

Contiene: Batman: Killing Time (2022) #5

Continua l’appassionante miniserie di Tom King (Rorschach) e David Marquez ambientata nei primissimi anni di attività del Pipistrello!

La rapina del secolo non è andata a buon fine e un caos incredibile si è scatenato a Gotham City…

Riusciranno Batman, Catwoman e l’Enigmista a sopravvivere al terribile fuoco incrociato che si sta venendo a creare?

E quali sono i veri poteri dell’oggetto per cui così tanti criminali sono disposti a uccidere?

Batman: Una Brutta Giornata – Mr. Freeze

6,00 €

Contiene: Batman: One Bad Day – Mister Freeze (2022) #1

Gerry Duggan (Arkham Manor) e lo straordinario Matteo Scalera (Batman) uniscono le forze per raccontare una storia dedicata a un grande nemico del Cavaliere Oscuro: Mr. Freeze!

Batman è ancora all’inizio della sua carriera e a Gotham City sta per arrivare un rigidissimo inverno…

Robin ha deciso di sostenere la causa di Victor Fries, ma sarà una scelta accettabile per il suo mentore?

E riuscirà Freeze a salvare finalmente la sua adorata moglie Nora?

Joker 15

3,00 €

Contiene: Joker (2021) #14

Continuano le avventure del Principe Pagliaccio del Crimine disegnate dall’artista nostrano Giuseppe Camuncoli!

Lo scontro fra Joker e la famiglia Sampson si è concluso e Jim Gordon, reduce da un viaggio in Texas, è stato testimone di orrori indicibili…

Ma che legame hanno tutti questi eventi con Bane, il temibile avversario di Batman?

Nel frattempo, il processo a Punchline è terminato e la Gang della Scala Reale è alla ricerca di una nuova regina…

JLA di Grant Morrison 5

DC Best Seller

4,90 €

Contiene: JLA (1997) #16/18, New Year’s Evil: Prometheus (1998) #1

L’esordio di un nuovo e terribile nemico per la JLA: Prometheus!

Tre mesi dopo lo scioglimento, Superman, Batman e Aquaman cominciano il reclutamento della prossima JLA.

Intanto, una serie di catastrofi apparentemente non legate tra loro sconvolgono la Terra…

Anche la Torre di Guardia è sotto attacco: riuscirà la nuova squadra a respingere tutte queste minacce?

Harley Quinn 3

Il Verdetto

DC Special

14,00 €

Contiene: Harley Quinn (2021) #13/17

Continuano le spumeggianti avventure di Harley Quinn firmate da Stephanie Phillips (Sensational Wonder Woman) e Riley Rossmo (Martian Manhunter)!

A Gotham City c’è un nuovo giustiziere che sta compiendo una serie di brutali omicidi…

Cosa accadrà quando Harley verrà accusata di questi delitti? Chi aiuterà l’ex assistente di Joker a uscire di prigione?

E se stavolta a scendere in campo fosse Batwoman? Lei e Harleen riusciranno ad andare d’accordo?

Catwoman 1

Le Relazioni Pericolose

DC Special

17,00 €

Contiene: Catwoman (2018) #39/44

Se volete cominciare a leggere le avventure della Gatta, questo è il volume che fa per voi!

Catwoman si è lasciata alle spalle il suo periodo ad Alleytown ed è pronta a tornare nel cuore di Gotham City con nuove storie scritte da Tini Howard (Excalibur)!

La Felina Fatale sta per infiltrarsi negli ambienti malavitosi della sua città e si prepara a compiere una rapina… ma se il suo piano non andasse come previsto?

Nel frattempo stanno per tornare in scena alcune vecchie conoscenze di Selina Kyle: Maschera Nera e Harley Quinn!

Nightmare Country 1

Le Terre del Sogno

Sandman Universe Collection

17,00 €

Contiene: Sandman Universe: Nightmare Country (2022) #1/6

Dalla superstar dell’horror James Tynion IV, un ritorno al mondo della saga di Sandman di Neil Gaiman!

A volte, gli Incubi creati dal Signore dei Sogni turbano le notti dei mortali…

…e in alcuni casi gli viene persino concesso di camminare tra gli uomini.

Il terribile Corinzio è giunto sulla Terra con una missione: dare la caccia a un Incubo ribelle.

Sea Dogs: Terrore in Alto Mare

DC Hill House

18,00 €

Contiene: Basketful of Heads (2019) #1/7 (II), Daphne Byrne (2020) #1/6 (II), The Dollhouse Family (2020) #1/6 (II), The Low, Low Woods (2020) #1/6 (II), Plunge (2020) #1/5 (II)

È il 1780, e l’impero britannico ha radunato la flotta più potente che il mondo abbia mai conosciuto contro le forze americane…

Alla guida delle navi inglesi c’è l’HMS Havoc, che ha spazzato via ogni fregata nemica trovata sul cammino. Come si ferma un mostro simile?

Il maestro delle spie americano Benjamin Tallmadge ha la soluzione: lupi mannari assetati di sangue come spie a bordo!

In un unico volume, la serie di Joe Hill e Dan McDaid originariamente presentata in appendice alle serie Hill House della DC!

Batman: La Nascita del Demone

DC Deluxe

34,00 €

Contiene: Batman: Son of the Demon (1987) #1, Batman: Bride of the Demon (1990) #1, Batman: Birth of the Demon (1993) #1