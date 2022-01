Catwoman torna a Gotham con il nuovo team creativo

Dopo aver trascorso gli ultimi tempi nei sobborghi di Alleytown, Catwoman torna a Gotham City in Catwoman #39, in uscita la prossima settimana negli States.

Nell’albo che segna anche l’esordio del nuovo team creativo composto da Tini Howard (Excalibur) e Nico Leon (Ms. Marvel) Selina Kyle affonderà i suoi artigli nel sottobosco criminale di Gotham e si ritroverà ad affrontare la sua ex amante, Eiko Hasigawa. Catwoman l’ha conosciuta prima come membro di una famiglia criminale della Yakuza, ma Eiko è stata in seguito promossa – o meglio, sì è promossa lei stessa – a capo del clan criminale Hasigawa.

Come se non bastasse, c’è un nuovo super ladro che si fa strada furtivamente per Gotham, qualcuno che ha gli occhi puntati su Selina Kyle. Il suo nome è Valmont, un chiaro omaggio al personaggio omonimo di Les Miserables.

Tini Howard ha parlato a Newsarama del suo approccio alla serie:

Avevo le idee pronte fin dal primo minuto della mia prima telefonata con la mia redazione e ho presentato la prima scena dell’albo, più o meno, come appare nel primo numero. Di solito non scrivo così: sono una pentola a pressione umana, ci butto dentro un sacco di idee e le lascio cuocere a fuoco lento, e non lascio uscire il vapore finché non sono pronta. Ma per questo, avevo già tutto in mente. Ed era fondamentalmente come lo vedi nella storia, quindi non voglio rovinarlo, hah.

Catwoman torna a Gotham City proprio quando Batman lascia la città, e Tini Howard aggiunge:

È una coincidenza, un’opportunità e molto altro ancora. Ti dirò: amo Batman. Molto. Penso che rappresentarlo come un vero e proprio vuoto nella città in questo momento sia affascinante. Mi offre un’incredibile opportunità per questo momento nella storia di Selina: chi siamo quando siamo lontani dallo sguardo di coloro che ci amano? Siamo ancora chi ci vedono?

Catwoman torna a Gotham: preview di Catwoman #39