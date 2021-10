My Hero Academia 328 – Shigaraki otterrà il corpo perfetto tra 3 giorni

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU MY HERO ACADEMIA 328.

My Hero Academia 328 si apre con un flashback, che mostra il modo in cui Stain si è appropriato delle informazioni che ha dato ad All Might. E’ cominciata l’evasione dal Tartarus ad opera dei villain. Un prigioniero è felice di essere libero per poter molestare nuovamente le donne, ma Stain lo incontra e lo uccide. Si dirige nella stanza di monitoraggio, dove trova una sola guardia sopravvissuta. La guardia ha con sé i registri di sicurezza. Stain prende le informazioni dicendo che combatte per una società più giusta. La guardia gli chiede di non dare i registri a Shigaraki. Stain non si unisce agli altri villain, ma scappa a nuoto.

All Might in seguito ha ottenuto queste informazioni e ha passato il chip a Tsukauchi. I due discutono della fuga dal Tartarus di All for One. Non capiscono come abbia potuto collegarsi alla coscienza di Shigaraki. Esaminano inoltre i registri di sicurezza del Tartarus e scoprono che Shigaraki sarà completo in 38 giorni, ma questi dati differiscono da quelli in loro possesso precedentemente, che sostenevano che avrebbero avuto a disposizione 2 mesi. Al momento, mancano solo 3 giorni e poi Shigaraki otterrà il corpo perfetto.

Nel frattempo, gli eroi internazionali stanno discutendo per decidere chi mandare in Giappone per risolvere la questa situazione. Molti eroi sono impazienti, come Salaam e Big Red Dot. Un eroe è appena partito. E’ un’allieva di All Might. Il suo nome è Stars and Stripes ed è l’eroe numero 1 d’America.

IL MANGA

ll manga è in corso di serializzazione sulle pagine del settimanale Weekly Shonen Jump edito da Shueisha dal 7 Luglio 2014.

Con il capitolo 306, pubblicato lo scorso Marzo, la serie è entrato nell’arco narrativo finale; l’autore ha recentemente parlato proprio della conclusione della sua opera.

I capitoli del manga sono stati finora raccolti in 31 volumi, l’ultimo dei quali è stato pubblicato in Giappone il 4 Agosto 2021.

In Italia è in corso di pubblicazione per Edizioni Star Comics, che al momento ha pubblicato 28 volumi.

Star Comics pubblicherà anche Team Up Mission e a Dicembre proporrà una edizione limitata del volume 30: