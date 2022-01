Tra le uscite J-POP Manga del 26 gennaio 2022 segnaliamo l’atteso manga di Shinichi Fukuda, My dress-up darling – Bisque Doll, da cui è stato tratto l’anime di successo.

Inoltre arriva anche la nuova opera di Aki Irie, Nuvole a Nordovest, in cui l’autrice dell’acclamato josei Il mondo di Ran, torna a far innamorare i lettori con un racconto straordinario sotto ogni profilo, narrativo e grafico, nominato al Manga Taisho 2019.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 19 gennaio 2022. Qui potete consultare il riepilogo delle uscite mensili.

Le uscite J-POP Manga del 26 gennaio 2022

My Dress-up darling. Bisque Doll 1

di Shinichi Fukuda

Prezzo: € 6,50

In ogni gruppo di amici c’è una bellissima ragazza alla moda: in questo caso, il suo nome è Marin Kitazawa. È talmente affascinante che uno dei suoi comapgni di classe, Wakana Gojo, è convinto di appartenere a un mondo completamente diverso. Wakana sogna di diventare un Kashirashi,un artigiano costruttore di bambole Hina: mentre è intento a cucire dei vestiti per le sue bambole a scuola, dopo la fine delle lezioni, una figura familiare lo sorprende con una domanda… MI AIUTERESTI CON I COSTUMI PER I COSPLAY?!

Una love comedy a base di cosplay, cucito e molto batticuore. Il timidissimo Wakana Goujo, introverso e spaventato del giudizio altrui per via della sua passione per le bambole giapponesi e la sua bravura nella sartoria, conosce Kitagawa, bellissima e socievole gyaru, appassionata di cosplay ma altrettanto scarsa nel cucirsi i vestiti. Nasce così una grande amicizia, creativa e molto… movimentata!

Tokyo Revengers 11

Di Ken Wakui

Prezzo: € 6,50

Takemichi ha conosciuto Taiju, il boss della Black Dragon, la squadra di violenti teppisti senza scrupoli che in futuro porterà la Toman alla rovina, e Hakkai, suo fratello minore.

Per impedire che Hakkai uccida Taiju, Takemichi stringe un patto con Kisaki, consapevole dei rischi di questa sua scelta.

Riuscirà Takemichi a mettere al tappeto Taiju e salvare una volta per tutte la vita di Hina? Tutto è pronto per la battaglia decisiva, in una notte di Natale di tensioni e colpi di scena.

Golden Kamui 25

Di Satoru Noda

Prezzo: € 6,90

Nel pieno dell’Era Meiji Saichi Sugimoto, ex soldato d’élite sopravvissuto a una delle battaglie più sanguinose della guerra Russo-Giapponese, lasciato l’esercito ha ormai un solo obiettivo: trovare abbastanza oro per mantenere la vedova del suo migliore amico morto in guerra. La corsa all’oro lo porta in Hokkaido, l’estremo nord del Giappone abitato dal misterioso popolo degli Ainu e dove secondo una leggenda qualcuno ha nascosto una enorme quantità del prezioso metallo giallo… ma Sugimoto non è l’unico a seguire le tracce che portano al tesoro nascosto e per trovarlo dovrà affrontare spietate bande di criminali, l’esercito e il clima proibitivo dell’Hokkaido con l’aiuto di una giovane e decisa Ainu in cerca di vendetta.

Overlord 15

Di Kugane Maruyama, so-bin, Hugin Miyama, Satoshi Oshio

Prezzo: € 5,50

Cosa fai quando il tuo videogioco preferito chiude i battenti? A un passo dallo shut down di Yggdrasil, Momonga ha deciso di restare loggato fino alla fine.

Overlord il romanzo 8 – I Due Leader

Di Kugane Maruyama, so-bin

Prezzo: € 14,00

Enri Emmot, che una volta era stato salvato da Ainz Ooal Gown ,e il farmacista Nfirea, vivono nel villaggio di Carne sorvegliato dai goblin senza incidenti, ma c’è una nuova minaccia in arrivo a causa dello squilibrio nella foresta causato dall’assenza del Saggio Re della Foresta.

Nuvole a Nord-Ovest 1

di Aki Irie

Prezzo: € 7,50

Per essere solo un diciassettenne, Kei Miyama ha già molti segreti da custodire. Per esempio, anche se si atteggia a fare il duro, non sa minimamente affrontare le belle ragazze. Perfino il suo lavoro è fatto di misteri: è infatti un investigatore privato. Ma l’indagine più difficile sta per piovergli addosso da ancora più vicino: dovrà andare alla ricerca del suo fratellino e degli zii, misteriosamente scomparsi. Ha così inizio, per il giovane, un viaggio senza sosta intorno al mondo, prima tappa: l’Islanda!

Bj Alex 3

di Minwha

Prezzo: € 9,90

Solitario, timido e un po’ frustrato. Dong Gyun ha un solo grande sfogo nella vita: ogni sera alle 22 non perde una live del suo cam-boy del cuore, il BJ (broadcaster) Alex, un giovane che amacondividere con la rete l’immagine del suo stupendo corpo (ma non il suo volto) e i racconti piccantissimi delle sue esperienze sessuali. Finchè, dopo una notte di bisboccia con gli amici, Dong Gyun non incontra un gentile cameriere con un corpo all’apparenza familiare… che sia proprio lui il BJ Alex e, se così fosse, sarà davvero come i suoi fan lo immaginano nella vita privata?

Petit Devil Kohai 1

di Hajime Kamoshida, Tsugumi Nanamiya

Prezzo: € 6,50

Sakuta Azusagawa dichiara a Mai Sakurajima il proprio amore e, finalmente, si mettono insieme. Il ragazzo è al settimo cielo, ma il giorno seguente lo attende una brutta sorpresa. Per venirne a capo, questa volta, dovrà aiutare una kohai a guarire dalla “sindrome della pubertà”… Un nuovo mistero ha inizio.

Le ristampe

The Promised Neverland 01, 03 e 08

Hanako kun – i 7 misteri dell’Accademia Kamome 03 e 04

Land of the Lustrous 01 e 07

Killing Stalking STAG. II – 2