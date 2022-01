Le uscite manga Magic Press di Febbraio 2022

Magic Press ha comunicato le uscite previste per Febbraio 2022 nelle sue linee manga, ovvero le etichette 801, Shojo, MX e Black Magic.

Arriva nella collana 801 l’attesissima edizione deluxe in tiratura limitata di 8 guerrieri, mini serie di Reibun Ike, con 8 MAXI card in allegato, ognuna dedicata a uno degli 8 guerrieri della “Disfida del Boa”. A Reibun Ike fa compagnia la Regina dei BL Ayano Yamane con l’edizione regular di Finder 10: Luna di miele nel mirino. La Shojo Quest iniziata a gennaio continua con i titoli della linea shojo di febbraio, Last Game vol.3 e Skip Beat! vol.11, all’interno di ognuno dei quali troverete una promo card in edizione limitata solo per questo mese. Il mistero delle maledizioni di Erika Hiura si infittisce sempre di più nel terzo volume di Il buio oltre la finestra triangolare, ma l’atmosfera tenebrosa viene sdrammatizzata dalle audaci ragazze di Bitch Docking!, nuova raccolta di piccantissime storie brevi della collana Black Magic firmate da una delle stelle nascenti degli hentai on-line, Butcha-U.

801

8 guerrieri vol.2 – Edizione Deluxe

9,90 €

Autrice: Reibun Ike

13×18 cm, 192 pp., bianco e nero, brossura

Uscita: 3 febbraio 2022

Harto era arrivato molto vicino alla vittoria della solenne “Disfida del Boa” grazie alle tecniche di seduzione apprese da Matthew. Harto ha studiato all’estero e ha impiegato molto tempo per adattarsi allo stile di vita del mondo occidentale, dove sono considerate maleducate molte sue abitudini, come quella di girare nudo per luoghi pubblici o indossare pantaloni senza il didietro!

Come sarà andata avanti la vita degli otto guerrieri del paradiso tropicale?

Con l’edizione deluxe di questo secondo volume trovate in allegato un set di MAXI card formato 10×15 cm dedicate i guerrieri della “Disfida del Boa”!.

Finder 10: Luna di miele nel mirino – Edizione regular

6,90 €

Autrice: Ayano Yamane

13×18 cm, 192 pp., bianco e nero, brossura

Uscita: 3 febbraio 2022

L’elicottero su cui stanno scappando Akihito e Asami si schianta e cade nell’oceano. I due si salvano e trovano rifugio su un’isola deserta, luogo perfetto per una romantica luna di miele.Tuttavia, i nemici di Asami potrebbero essere già sulle sue tracce.

Linea shojo

Last Game vol.3

6,50 €

Autrice: Shinobu Amano

11,5×17,5 cm, 192 pp, bianco e nero, brossura

Uscita: 10 febbraio 2022

“Last game”, tra gli shojo manga più amati in Giappone, è la storia dell’ultima sfida tra Yanagi, il migliore della classe, il più bello, il più intelligente e anche il più ricco, e Kujo, ragazza molto dimessa e modesta, ma l’unica che riesce a metterlo in difficoltà.

Yanagi sembra volersi dichiarare alla sua amica/nemica d’infanzia, ma Kujo sembra essere interessata a tutt’altro. Sarà amore o sarà guerra?

In allegato a questo volume, solo per la prima tiratura, una promo card dedicata a Kujo!

Skip Beat! vol.11

6,50 €

Autrice: Yoshiki Nakamura

11,5×18,5 cm, 192 pp., bianco e nero, brossura

Uscita: 10 febbraio 2022

Kyoko ce l’ha messa tutta per dare il suo meglio in “Luna Velata”, remake di una popolare fiction di venti anni prima, in cui ha potuto recitare al fianco di grandi attori e soprattutto di Ren Tsuruga. Nonostante le molte difficoltà, la fiction è stata ultimata e presentata al grande pubblico: ma quale sarà la reazione delle masse che avevano adorato l’originale di “Luna velata”? Da questa fiction potrebbe dipendere il futuro della carriera della nostra cocciuta e infaticabile protagonista.

Continua l’ascesa di Kyoko nello sfavillante modo dello show business!

In allegato a questo volume, solo per la prima tiratura, una promo card dedicata a Kyoko!

MX

Il buio oltre la finestra triangolare vol.3

6,90 €

Autore: Tomoko Yamashita

13×18 cm, 192 pp., bianco e nero, brossura

Uscita: 3 febbraio 2022

Mikado e Hiyakawa indagano su una misteriosa serie di sparizioni, apparentemente scollegate l’una dall’altra, ma che avvengono tutte nello stesso posto. Il detective Hanzawa crede possa trattarsi di una trappola e probabilmente la sua ipotesi non è così improbabile. Nel frattempo, il business di maledizioni a pagamento di Erika Hiura non sembra volersi arrestare nonostante le indagini in corso.

Terzo volume del fumetto che ha ispirato l’anime distribuito su Crunchyroll!

Black Magic

Bitch Docking!

12,00

Autore: Butcha-U

15×21 cm, 200 pp., bianco e nero e colori, brossura

Uscita: 10 febbraio 2022

Uno tra gli autori hentai più seguiti on-line entra nella scuderia Black Magic con “Bitch Docking!”, raccolta di storie brevi che ha come protagoniste ragazze seducenti ma imprevedibili e smaliziate che vi faranno girare la testa.