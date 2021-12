Le uscite manga Magic Press di Gennaio 2022 vedono l’esordio dello shojo fantasy L’Inganno di Freya di Keiko Ishihara, recentemente annunciato, il debutto dello yaoi Kiss & Night e il ritorno di Linda per la linea Black Magic.

Shojo

L’inganno di Freya vol. 1

Autrice: Keiko Ishihara

Uscita: 13 gennaio 2022

Tyr è uno piccolo regno minacciato dalle invasioni del potente regno di Sigurd. Il principe di Tyr viene avvelenato e Freya, una ragazza del villaggio che assomiglia in modo sorprendente al principe, viene messa al posto di questo per salvare le apparenze davanti ai nemici. Ora Freya dovrà guidare l’esercito della sua città contro le potenti schiere di Sigurd.

La principessa sacrificale e il re dei demoni vol. 3

Autrice: Yu Tomofuji

Uscita: 13 gennaio 2022

Ilya, amico d’infanzia di Sariphi, scopre che la sua amica è ancora viva e decide di riportarla a casa con sé. Sariphi però si rifiuta di seguirlo e questa sua reazione fa perdere il senno a Ilya, che finisce per rapirla. Il re, che desidera con tutto il cuore la felicità della sua consorte, è in dubbio se inseguirla o meno.

Skip Beat! vol. 10

Autrice: Yoshiki Nakamura

Uscita: 13 gennaio 2022

Kyoko è riuscita finalmente a ottenere un ruolo in un’importante produzione, il remake della famosa fiction “Luna velata” quindi studia e si impegna moltissimo per questa nuova sfida, ma la consapevolezza che tutto il Giappone guarderà la sua performance fa nascere in lei una certa ansia.

Continua l’ascesa di Kyoko nello sfavillante modo dello show business!

801

Kiss and night vol. 1

Autrice: Hana Hasumi

Uscita: 6 gennaio 2022

Omi è uno degli stripper più acclamati del club “Grand Cage”, ma nonostante in apparenza sembri molto espansivo e seducente, nella realtà è molto timido, soprattutto con i ragazzi che gli piacciono, tanto da essere ancora vergine. Shinonome Subaru, cliente molto ricco del club, scopre questi due lati di Omi e ne rimane impressionato, tanto che non riesce a togliersi Omi dalla testa.

Finder 10: Luna di miele nel mirino – Edizione deluxe

Autrice: Ayano Yamane

Uscita: 6 gennaio 2022

L’elicottero su cui stanno scappando Akihito e Asami si schianta e cade nell’oceano. I due si salvano e trovano rifugio su un’isola deserta, luogo perfetto per una romantica luna di miele.Tuttavia, i nemici di Asami potrebbero essere già sulle sue tracce.

Anche per questo decimo volume in tiratura limitata è allegato un albetto con una storia extra!

MX

Adekan vol. 13

Autore: Tsukiji Nao

Uscita: 13 gennaio 2022

Shiro e Kojiro sono riusciti a fuggire dal labirinto sotterraneo che porta al castello in cui è rinchiusa Touko, ma gli ostacoli per raggiungere la principessa sembrano non essere ancora finiti. Nel frattempo, l’intoccabile Anri viene messo agli arresti domiciliari. Riusciranno i tre a uscire sani e salvi dalle pericolose situazioni in cui si sono cacciati? Un nuovo volume dell’eccentrica serie di Tsukiji Nao.

Redo of healer vol. 5

Autori: Rui Tsukiyo, Soken Haga

Uscita: 13 gennaio 2022

Il gruppo di Keyarga si dirige a Branicca, una città in cui umani e demoni convivono. Lì incontrano Eve, una misteriosa ragazza la cui vita è minacciata dai seguaci del re dei demoni. Le truppe di Norn marciano sulla città e il gruppo di Keyarga è sempre più vicino al suo scopo: la vendetta. Si alza finalmente il sipario sull’arco narrativo di Branicca, un intricato groviglio di cospirazioni.

Black Magic

Love sharing

Autore: Linda

Uscita: 13 gennaio 2022

Madoka cerca nuove matricole per il club di economia che credano come lei nella “economia della condivisione”, mentre Reina pensa che per creare la giusta atmosfera tra i dipendenti sia necessario ricompensarli con tutto ciò che lei stessa ha da offrire. Ciò che accomuna tutte le ragazze di Linda è una grandissima voglia di… condividere!

L’autore dei best seller “Messe a nudo” e “Mesu Saga” torna nella collana Black Magic con una raccolta di storie brevi.