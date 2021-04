“My Hero Academia Exhibition DRAWING SMASH”, la mostra celebrativa del franchise di My Hero Academia, ha pubblicato sul suo account Twitter un nuovo epico sketch con i fratelli Todoroki! In precendenza era stato pubblicato uno sketch di Toga.

My Hero Academia – l’epico sketch di Dabi e Shouto

My Hero Academia, per festeggiare il quinto anniversario del suo adattamento anime a cura di Studio Bones, sta inaugurando la prima mostra d’arte ufficiale “My Hero Academia Exhibition DRAWING SMASH”, che avrà sede in Tokyo dal 23 aprile al 27 giugno 2021 presso la Mori Arts Center Gallery e, successivamente, si sposterà ad Osaka dal 16 luglio al 5 settembre 2021.

Il nuovo sketch è nientemeno che un’immagine epica dei fratelli/rivali Shoto Todoroki e Dabi:

Come ben sappiamo, gli ultimi capitoli del manga di My Hero Academia hanno rivelato dei dettagli sconcertanti riguardanti la famiglia Todoroki e il passato di Dabi. Ora che l’anime ha debuttato con la sua quinta stagione sembra essere giunto il momento di adattare questo arco narrativo e di portare a galla ancora una volta ciò che era rimasto segreto fino ad ora.

My Hero Academia: il franchise

My Hero Academia è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 307 capitoli settimanali e i primi 285 sono raccolti in 29 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha). Il volume 30 è appena uscito in Giappone e negozi online.

Il manga in Italia è edito da Edizioni Star Comics con 27 volumi disponibili.

La quinta stagione anime è attualmente in onda e potete leggere la nostra recensione del primo episodio cliccando qui.

Per quanto riguarda i precedenti film, il primo lungometraggio, My Hero Academia – The Movie: Two Heroes, è uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e il 23 e 24 marzo del 2019 è stato proiettato in Italia sotto l’etichetta di Dynit. Il secondo film, My Hero Academia: HEROES RISING, è disponibile su Netflix Italia dal 24 dicembre 2020, mentre in Giappone ha esordito il 20 dicembre 2019.

Ul terzo film My Hero Academia World Heroes’ Mission, è in corso di produzione e uscirà nelle sale giapponesi il 6 agosto 2021.

