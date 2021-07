Il secondo episodio della quinta stagione di My Hero Academia ci ha mostrato un momento toccante tra Endeavor e la sua famiglia. Il number one hero sembra pronto a lottare per ottenere il perdono dei suoi figli, ma non sarà così facile.

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SULL’EPISODIO 2 DI MY HERO ACADEMIA 5

L’ultimo episodio della quinta stagione di My Hero Academia non si è concentrato solo sulla battaglia tra Endeavor, Hawks e Dabi, ma ci ha anche mostrato alcuni momenti tranquilli in cui l’attuale number one hero ritorna a casa per riposare e riprendersi dalle ferite inferte dalla battaglia.

Viene mostrato un Endeavor differente, più umile, pronto a farsi carico degli errori commessi in passato per ottenere così il perdono della sua famiglia. Ma la strada è costellata di difficoltà e il primo a non accettare il padre è il figlio Natsuo che scoppia in una furiosa lite con Endeavor, urlandogli contro che non lo avrebbe mai perdonato per come ha trattato lui, la madre e per aver fatto piangere il fratellino Shouto con il quale è cresciuto separato, tanto da ignorare che uno dei suoi piatti preferiti è la Soba.

La mentalità di Endeavor non ha solo fatto passare l’inferno ai suoi figli, ma ha portato alla morte apparente del figlio maggiore di Toya, facendo anche perdere la testa a Rei. Endeavor sa che Natsuo ha ragione e sa di meritarsi il suo odio ma decide lo stesso di chiedere il loro perdono.

Facendo una promessa alla sua famiglia, l’eroe giura di “espiare i suoi peccati” e di garantire un futuro ai suoi cari. Con i suoi figli scettici, sembra che Endeavor stia davvero cercando di voltare pagina, pur vivendo all’ombra del “Simbolo della Pace” di All Might.

Come i fan del manga sanno, il passato della famiglia Todoroki sarà rivelato in seguito quindi dobbiamo aspettare ancora un poco per vederlo anche nell’anime. In ogni caso, la quinta stagione sarà caratterizzata da grandi momenti che vedranno Shouto e Dabi confrontarsi per la prima volta.

