Mashle: la prima stagione animata debutterà il 7 aprile

Mashle è un manga shōnen scritto e disegnato da Hajime Kōmoto, e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 2020 che ha raggiunto un importante successo. Non a caso Il primo volume, è riuscito a vendere così tanto da essere ristampato in quanto esaurito. Dopo tre anni dal suo debutto, il manga di Komoto su trova nel suo arco finale da maggio 2022. Il manga è distribuito in Italia dalla casa editrice Star Comics dal 2021.

Una delle novità principali che riguarda Mashle, è il primo adattamento animato, annunciato nel luglio 2022. La serie sarà prodotta dallo studio di animazione A-1 Pictures e diretta da Tomoya Tanaka. Per quanto riguarda la sceneggiatura, questo ruolo spetterà a Yōsuke Kuroda e il design dei personaggi sarà sviluppato da Hisashi Toshima. Oggi abbiamo il piacere di riportare la data di uscita ufficiale del primo adattamento anime di Mashle, ossia il 7 aprile 2023. La notizia della data di uscita è accompagnata da un nuovo trailer.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

MASHLE TV Anime New PV. Series is scheduled to broadcast starting April 7th, 2023. pic.twitter.com/vmd5HxC0BD — Shonen Jump News (@WSJ_manga) March 18, 2023

Dunque il 2023 si fa sempre più interessante, soprattutto la primavera. Infatti ad aprile torneranno sul piccolo schermo la terza stagione di Dr. Stone, il nuovo anime dei Pokémon e ora si aggiunge anche Mashle.

Secondo il sito ufficiale della serie sarà un adattamento anime “completo”. Questo sarà ambientato in un mondo in cui esiste la magia e questa viene usata per qualunque occorrenza della vita quotidiana. Il protagonista della serie si chiama Mash, ed è un giovane ragazzo che vive nelle profondità della foresta, dove trascorre le giornate impegnandosi in esercizi per muscolarizzare il corpo. È l’alternativa sulla quale ha deciso di puntare in quanto è completamente incapace di usare la magia. Tuttavia riesce a condurre comunque una vita pacifica con suo padre. Un giorno però qualcosa cambia completamente la sua vita. Il suo segreto viene scoperto, e dunque per preservare la sua incolumità e quella del padre, è costretto a iscriversi alla più prestigiosa accademia di magia, puntando a diventare lo stregone dell’anno.