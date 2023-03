I Cavalieri dello Zodiaco: svelata la prima sinossi del live-action

I Cavalieri dello Zodiaco sono pronti a tornare il 28 aprile con un adattamento live-action basato sul manga Saint Seiya di Masami Kurumada. Sarà prodotto da Toei Animation e Sony Pictures Worldwide Acquisitions e si intitolerà Knights of the Zodiac: The Beginning (“I Cavalieri dello Zodiaco: L’inizio“).

Con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare che Sony ha condiviso la prima sinossi ufficiale dell’adattamento live-action.

Knights of the Zodiac, o Saint Seiya, ha fatto il suo debutto ormai 38 anni fa, nel 1985, su Weekly Shonen Jump. Il manga raccoglie tutti i capitoli in 28 volumi e dal mangasono seguiti un primo adattamento animato composto da 114 episodi, prodotto da Toei Animation, quattro film d’animazione e molto altro.

L’ultimo grande progetto animato per la serie è la serie originale di Netflix, Knights of the Zodiac: Saint Seiya, composta da ventiquattro episodi divisi in due stagioni.

Sony Pictures ha quindi descritto l’imminente progetto live-action come segue:

“Prodotto da Toei Animation e basato sul fenomeno anime internazionale, Knights of the Zodiac porta la saga di Saint Seiya sul grande schermo in live-action per la prima volta. Seiya Pegasus, un adolescente di strada, passa il suo tempo a lottare per soldi mentre cerca la sorella rapita. Durante uno dei suoi scontri sfrutta inconsapevolmente alcuni poteri mistici che non sapeva di avere. E Seiya si ritrova in un mondo di santi in guerra, un antico addestramento magico e una dea reincarnata che ha bisogno della sua protezione. Se vuole sopravvivere, dovrà abbracciare il suo destino e sacrificare tutto per prendere il posto che gli spetta tra i Cavalieri dello Zodiaco.”

Uno dei dettagli più interessanti di questo live-action è che l’attore che interpreterà Pegasus sarà Mackenyu. Quest’ultimo è spesso coinvolto in questi progetti. Infatti in precedenza, ha interpretato il villain nel live-action di Rurouni Kenshin, Yukishiro Enishi, e Scar nella trilogia di film di Fullmetal Alchemist. E non finisce qui, dato che l’attore interpreterà il ruolo di Roronoa Zoro nella serie One Piece live-action di Netflix.

