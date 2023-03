Chainsaw Man: il manga svela dettagli cupi sul passato di Asa

Chainsaw Man ha lasciato il segno in tutti gli appassionati fin dalle prima pagine della prima parte del manga. Infatti Fujimoto è riuscito a trasmettere un’atmosfera cupa, ma soprattutto dura e triste attraverso lo stile di vita disumano di Denji.

Con il nuovo capitolo del manga, Chainsaw Man ha raccontato nuovamente una situazione di vita difficile legata ad un altro personaggio. Questa settimana, la pubblicazione del nuovo capitolo del manga, ha lasciato i lettori senza fiato rivelando alcuni dettagli sul passato di Asa.

Il capitolo 123 di Chainsaw Man ha mostrato Asa imbattersi nel Diavolo Caduta (Falling Devil) che ha rivelato il suo potere. Riesce a depredare la paura dell’umanità di cadere sia fisicamente che mentalmente. Ciò significa che il diavolo primordiale può costringere le persone a rivivere i loro traumi. Quindi Asa si è ritrovata a riattraversare la sua infanzia molto dura.

Asa fin da bambina ha vissuto in un orfanotrofio a seguito della morte dei suoi genitori. La matrona aveva convinto Asa ad adottare il suo gatto poiché Crambon era solo, ma si trattava di una messa in scena. Questa donna infatti uccide il gatto prima che Asa potesse scoprire la verità.

La ragione per cui la matrona ha ucciso il gatto di Asa era perché il futuro contenitore del Diavolo Guerra non poteva avere nessun che amava un quanto lei come tutti gli altri bambini dell’orfanotrofio avevano perso tutto.

Il dettaglio ha scosso i fan, ma c’è ancora un altro dettaglio più straziante. Il nome del gatto Crambon ha una storia importante in Giappone. Lo scrittore Miyazawa Kenji, autore di “Yamanashi“, parlava di una figura misteriosa chiamata Crambon. Il personaggio è diventato un mistero letterario poiché Miyazawa non è mai riuscito a spiegare lo scopo di Crambon ai lettori prima della sua morte.

Gli studenti in Giappone spesso studiano il racconto per discutere sul significato di Crambon, ma per molti la sua esistenza è senza scopo. Miyazawa era solito scrivere spesso della morte dei propri cari quindi si crede che Crambon volgia trasmettere semplicemente un sentimento di dolore senza nome.

Tenendo conto anche di questo, la morte di Crambon ha un sapore più amaro. Rivivere questa parte della sua vita ha permetto al Diavolo Caduta di manipolarla. La morte di Crambon è solo uno dei tanti traumi che perseguitano Asa. Quindi questo scontro sarà molto intensa.

